A görög kormányfő fogadta a német kancellárt Athénban

A kancellár 2014 óta első ízben látogatott Görögországba. Az Athén és Berlin kapcsolatát súlyosan megterhelő görög államadósság-válság rendezését követően Németország és Görögország ismét a bizalom helyreállításán fáradozik - fogalmazott a vizit kapcsán a dpa német hírügynökség.



"Ma egy teljesen más Görögországba érkezett, melynek gazdasága növekszik" - jelentette ki Ciprasz a német kancellár üdvözlésekor. Mint mondta, Görögország "nem a probléma, hanem a megoldás része". Hangsúlyozta: a korábbi feszültségeket Athén és Berlin között már rendezték.



Merkel méltatta a görög nép elmúlt években tett erőfeszítéseit. Kijelentette: Görögország a jövőben "fontos szerepet játszhat Európa délkeleti részén".



A találkozót az ERT görög közszolgálati televízió közvetítette.



Csütörtök este a görög rendőrség könnygázzal oszlatott Merkel látogatása ellen tiltakozó szélsőbaloldali tüntetőket Athén belvárosában. Az aktivisták a német kancellárt tették felelőssé az adósságválság kezeléséhez szükséges fájdalmas megszorító intézkedésekért. A rendőrség szerint mintegy 700 aktivistát próbáltak távol tartani a kormányzati negyedtől.



A hatóságok tüntetési tilalmat rendeltek el Merkel kétnapos látogatásának idejére a görög fővárosban. A görög és német kormányfők találkozóját a rendvédelmi szervek hozzávetőleg kétezer tagja biztosította a földön, a levegőben pedig drónok és helikopterek köröztek. Biztonsági okokból több utcát és metróállomást is lezártak.



Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet nyílt levélben kérte a német kancellártól, hogy görögországi látogatása alatt látogasson el az égei-tengeri migrációs hullám központjában álló Leszbosz szigetére is. A levél szerint Merkelt meghívják, hogy személyesen is meggyőződhessen arról, hogy milyen rossz körülmények között kénytelenek élni az EU gondozása alá került menedékkérők a túlzsúfolt menekülttáborokban.



Az MSF szerint a 2016 márciusában kötött EU-török menekültügyi megállapodást követően több ezer illegális bevándorló rekedt a görög szigeteken létrehozott központokban. Leszbosz szigetén, a 3100 férőhelyes móriai menekülttáborban 5700-an élnek, köztük 1800 gyermek is van.



"Orvosaink naponta több mint száz gyereket kezelnek légúti megbetegedésekkel, hasmenéssel, bőrbetegségekkel és pszichológiai gondokkal" - áll a dokumentumban. A MSF szerint ezek a tünetek részben a szörnyű életkörülményekre vezethetőek vissza. A segélyszervezet ezért követeli, hogy a gyerekeket és a veszélyeztetett embereket haladéktalanul szállítsák át a Görögország kontinentális részén, illetve más uniós tagállamokban lévő megfelelő szálláshelyekre.