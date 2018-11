A Facebook megerősítette, hogy információkat gyűjtött Soros Györgyről

Megerősítette a Facebook pénteken a The New York Times című lap korábbi értesüléseit, amelyek szerint munkatársai a vezetés felkérésére információkat gyűjtöttek Soros Györgyről.



Az újság szerint a közösségi oldal második számú vezetője, Sheryl Sandberg azzal bízta meg munkatársait, hogy gyűjtsenek információkat arról, vajon az Egyesült Államokban élő milliárdosnak fűződtek-e anyagi érdekei a Facebook elleni erőteljes támadásaihoz, a cég hírnevének vélt befeketítéséhez. A lap értesülését a kaliforniai vállalat szóvivőjére hivatkozva az amerikai közszolgálati rádió (NPR) erősítette meg.



Sandberg, aki a Facebook operatív igazgatója, még az idén januárban e-mailben kérte egyik vezető munkatársát a vizsgálódásra, majd ezt a kérést több más munkatársnak is továbbították. Az elektronikus levelet Sandberg pár nappal azt követően fogalmazta meg, hogy Soros a davosi világgazdasági fórumon a "társadalomra veszélyesnek" nevezte a Facebookot és a Google-t, és egyúttal működésük szabályozását sürgette.



A Facebook később megbízta a Definers Public Affairs nevű céget is, amely - a The New York Times szerint - információkat gyűjtött és juttatott el a sajtónak a Soros által anyagilag támogatott és a Facebookot bíráló különböző szervezetekről. Amikor egyébként ezt a The New York Times novemberben megírta, a Facebook azonnal megszakította a kapcsolatot a Definersszel.



A közösségi média vezetése a The New York Times cikkére válaszul közleményben tudatta, hogy a vállalat már korábban - Sandberg e-mailjének elküldése előtt - vizsgálódott Soros ügyében. "Soros kiváló beruházó és mi megvizsgáltuk beruházásait és Facebookot érintő kereskedelmi ügyleteit" - fogalmazott közleményében a Facebook. Hozzátette: Soros tőzsdei akcióira vonatkozó kutatásai "már akkor folyamatban voltak, amikor Sheryl e-mailt küldött".



Elliot Schrage, a közösségi média kommunikációs vezetője, vállalva a felelősséget a Definers Public Affairsnek adott megbízásért, bejelentette, hogy távozik a Facebooktól.