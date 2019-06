A cseh kormányfő lemondását követelték Prágában

A rendszerváltás óta nem volt ekkora utcai tüntetés Csehországban. Fotó: MTI

Andrej Babis kormányfő és Marie Benesová igazságügyi miniszter lemondását, valamint a cseh ügyészség függetlenségének megőrzését követelték vasárnap Prágában. Az 1989-es rendszerváltás óta ez volt a legnagyobb utcai tüntetés Csehországban. A miniszterelnököt, aki Csehország második leggazdagabb embere, a cseh rendőrség az uniós pénzekkel való visszaéléssel gyanúsítja, és már javasolta a vádemelést is. A főügyész azonban, aki ezt a lépést megteheti, egyelőre nem nyilatkozott. A csehországi belpolitikai helyzetet bonyolítja az Európai Bizottság néhány hete nyilvánosságra került számvevőszéki jelentése is, amely összeférhetetlenséget állapított meg a kormányfő politikai és vállalkozói tevékenysége között.Babis a bírálatokat elutasítja és ismételten azt állítja: nem áll fent összeférhetetlenség, mert cégeit, az Agrofert Holdingot 2017 februárjában az érvényes törvény értelmében vagyonkezelő alapokba helyezte. "Harminc éve szabadságban és demokráciában élünk, az embereknek joguk van a véleménynyilvánításra" - mondta Babis vasárnap még a tüntetés előtt újságíróknak. "Bánt azonban, hogy az emberek olyasmi ellen tüntetnek, ami nem történt meg, és nem fog megtörténni" - jegyezte meg. Hozzátette: a tiltakozók állításainak többsége nem is igaz.Az Európai Bizottság jelentése szerint az Agrofertnek juttatott támogatások azért sértik az érvényes törvényeket és előírásokat, mert Andrej Babisnak továbbra is befolyása van egykori cégére, kormányfőként befolyásolni tudja és befolyásolja az uniós támogatások szétosztását. A prágai tüntetést a Millió pillanat a demokráciáért civil társulás szervezte. Szombaton este Milos Zeman köztársasági elnök is fogadta Andrej Babist, és támogatásáról biztosította őt.