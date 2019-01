A CDU megkezdi migrációs politikája felülvizsgálatát

Annegret Kramp-Karrenbauer a Welt am Sonntag című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy 2019-ben a hagyományos CDU-s "magkompetenciák" fejlesztésére, vagyis a biztonság, az erős állam és a gazdaságpolitika területére összepontosítanak.



Elmondta: erősíteni kell a biztonsági szervek hatékonyságát, ezért februárban egy úgynevezett műhelytanácskozáson "a külső határ védelmétől kezdve a menedékjogi eljáráson át az integrációig az egész bevándorlási kérdést áttekintjük a hatékonyság szempontjából, a 2015-ös döntésektől máig".



A tanácskozásra az európai uniós határ-, és partvédelmi szervezettől (Frontex) a német szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalig (BAMF) számos intézménytől hívnak majd meg szakértőket, akikkel azt vizsgálják, hogy "hol és min kell javítani".



Az idei egy "különleges választási év" - tette hozzá Annegret Kramp-Karrenbauer, utalva arra, hogy az európai parlamenti választás mellett tartományi parlamenti választást tartanak Brémában és három keleti, a volt NKD területén fekvő tartományban - Brandenburg, Szászország, Türingia -, amelyekben igen erős a CDU új jobboldali vetélytársa, az Alternatíva Németorzságnak (AfD) nevű párt.



Hangsúlyozta, hogy a CDU-tól nemcsak az AfD-hez, hanem a Zöldekhez is álltak át szavazók. Ezért a biztonság és a "gazdasági kompetencia" mellett az is fontos, hogy a CDU teremtse meg az egyensúlyt a klímavédelem és Németország mint "erős gazdasági nemzet" érdekei között.



A gazdaságpolitikával kapcsolatban arról is szólt, hogy Németország a szomszédos országokhoz képest jó helyzetben van, de "különböző külső és belső tényezők miatt a jólétünk nem annyira biztos, amilyennek tűnik".



Így az Egyesült Államok és Kína közötti "kereskedelmi háború" a német ipart is nyomás alá helyezi, és "szociális piacgazdaságunk a rendszerek versenyében áll a kínai gazdasággal, amely nagyon sikeres, de értékfelfogása egészen más, mint a miénk" - mondta.



A belső tényezőkről szólva hozzátette: meg kell vizsgálni, hogy miként lehet élénkíteni a belgazdasági konjunktúrát, és erősíteni a versenyképességet, például a vállalkozásokat terhelő adók és járulékok rendszerének reformjával.



Annegret Kramp-Karrenbauer decemberben vette át a CDU vezetését, elődje Angela Merkel kancellár volt, aki október végén jelentette be, hogy befejezi pártvezetői tevékenységét, a kormányfői tisztséget pedig legfeljebb a ciklus végéig, 2021 őszéig tartja meg és utána visszavonul a politikából.



A CDU és a bajor testérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségének országos választói támogatottsága akkor történelmi mélyponton, az Emnid intézet mérése szerint 24 százalékon volt. A CDU/CSU azóta növelte táborát, az Emnid legutóbbi, a Bild am Sonntag című vasárnapi lapban ismertetett felmérése szerint támogatottsága január első hetében 31 százalékos volt, ami 2 százalékpontos emelkedés az egy héttel korábbihoz képest, és megközelíti a 2017-ben tartott szövetségi parlamenti (Bundestag-) választáson elért 32,9 százalékot.