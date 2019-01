6 embert állítottak bíróság elé Svédországban az Iszlám Állam pénzelése miatt

A hat férfi közül öten üzbég állampolgárok, a hatodik kirgizisztáni, de beszél üzbégül - tudatta a hírt közlő dpa német hírügynökség.



Közülük három ellen továbbá vádat emeltek amiatt is, hogy vegyszereket és más eszközöket, köztük bajonetteket szereztek be azzal a céllal, hogy - ahogy az a vádiraton szerepel - "bántalmazzanak és megöljenek más embereket".



A 24 és 46 év közötti férfiak tagadták az ellenük felhozott vádakat. Hármójukat tavaly áprilisban fogták el, azóta voltak előzetes letartóztatásban. A másik két vádlottat később a tavalyi év során vették őrizetbe.



A vádakat különböző razziák során, számítógépekről és mobiltelefonokról gyűjtött információkkal alapozták meg.

A hétfői tárgyalás az IÁ-nak nyújtott, 5600 dolláros (több mint 1,5 millió forintos) pénzügyi támogatásra összpontosított. A pénzösszeget két, Szíriában tartózkodó dzsihadistának küldték egy közvetítőn keresztül drónvásárlás céljából. A dzsihadisták és a vádlottak közötti szöveges kommunikációban "madárként" utaltak a drónra - jegyezte meg a svéd ügyészség.



Az egyik vádlott az összeg folyósításáról azt mondta, hogy egy kölcsönt fizetett vissza.



A per várhatóan nagyjából egy hónapig fog tartani.