69 pácienst fertőztek meg hepatitis C vírussal egy kínai kórházban

Hepatitis C vírussal fertőztek meg 69, dialízis-kezelés alatt álló beteget a kelet-kínai Csiangszu tartomány egyik kórházában - közölték hétfőn a helyi hatóságok.



Az ügyben folytatott vizsgálat megállapította, hogy Tungtaj város egyik kórházának dialízis-központjában nem kellően figyeltek a fertőzések megelőzését szolgáló előírások betartására, és ez a hanyagság vezetett a május 13-án kezelt páciensek megfertőzéséhez. A vizsgálati eredmények fényében a kórház igazgatóját és helyettesét, valamint a kórház párttitkárát is eltávolították pozíciójából.



A megfertőzött betegek kezelését egy nagyobb városból érkezett szakértői csoport végzi, a páciensek állapota jelenleg stabil.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a hepatitis C vírus terjedésének egyik fő oka az injekciók nem kellő körültekintéssel történő beadása az egészségügyben.



Lu Hung-csou a sanghaji Közegészségügyi Központ fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője a South China Morning Post hongkongi lapnak elmondta: a hasonló esetek száma Kínában jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben. A szakértő kifejtette: a dialízis során a páciensek legkönnyebben attól fertőződhetnek meg, hogy az egészségügyi dolgozók egynél több alkalommal használják a kezelésekhez ugyanazt az infúziós tubust. Hozzátette: ez korábban bevett gyakorlatnak számított Kínában, de ma már nem az.



A kínai egészségügyi minisztérium 2016-ban hozott rendelkezése alapján az injekciókhoz és vérvételekhez alkalmazott eszközöket használat után hulladékként kell kezelni, emellett pedig a dialízis alatt álló pácienseken félévente hepatitis B és C, valamint HIV és szifilisz tesztet kell végezni a fertőzések kiszűrésére.



2016-ban az északnyugati Senhszi tartományban, tavaly pedig a kelet-kínai Santungban fordult elő hasonló eset, az előbbi során 26, míg az utóbbi során 9 dialízisre szoruló páciens fertőződött meg hepatitis C vírussal.



A hepatitis C vírus a megfertőzötteknél elsősorban krónikus májgyulladás kialakulásához vezethet, amely súlyos és végleges májkárosodást okoz és halálos kimenetelű lehet.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)