600 hektárnyi robbanóanyagokkal, lőszerekkel teli terület lángol Németországban

A tartomány valaha volt legnagyobb tüze tombol Németország északkeleti részén, Mecklenburg-Elő-Pomerániában, ahol 600 hektárnyi terület áll lángokban egy korábbi katonai gyakorlóterületen. Kedden a német hadsereg egységeit is mozgósították az oltáshoz - jelentette a Die Welt című német lap híroldala.A Lübtheen közelében tomboló tűz oltásához a katonaság tíz páncélozott tűzoltó járművét irányították át, és a hadsereg feladata az lesz, hogy utat vágjon a tűzoltók számára, hogy biztonságosan meg tudják közelíteni a hátramaradt lőszerekkel és robbanóanyagokkal szennyezett területet.Az oltást a térségben fújó erős szél is nehezíti, emellett pedig a tűzoltók a tűz egy részét az ottmaradt lőszerek és robbanóanyagok jelentette robbanásveszély miatt meg sem közelíthetik.A helyi kormányzat szerint hektáronként akár több mint 40 tonna robbanásveszélyes anyag is lehet a talajban.A lángok miatt hétfő estig négy kisebb településről összesen mintegy ezer embert telepítettek ki.