4 éve zuhant folyóba a TransAsia 235-ös járata - Fotó, videó

A folyóban kötött ki a gép

Fotó: Missxoxo168

A baleset okai

A TransAsia Airways GE 235-ös jelzésű repülőgépe 2015. február 4-én felszállást kísérelt meg a Taipei Songshan Airport repülőtérről Tajvanon. A gép ezután néhány perccel vészjelzést adott le, majd lezuhant. A fedélzeten összesen 58-an tartózkodtak, 43- an életüket vesztették. - írja az Airportal.hu A turbólégcsavaros gép feltehetően hajtómű meghibásodás következtében vesztett a magasságából. A személyzet tudta, hogy le fognak zuhanni, ezért igyekeztek a lakott területektől távol kormányozni a gépet. A repülő élesen balra dőlt, ekkor pont egy autópálya felett haladtak el, és nem tudták elkerülni, hogy egy személyautóban ne tegyenek kárt. Az ütközést az autóban lévő utasok túlélték.Mindezek után a gép a Keelung folyóba zuhant, majd a hasával felfelé megállt. A zuhanást az arra járó autósoknak több fedélzeti kamerája is rögzítette. Az utasok közül 43-an életüket vesztették, többen eltűntek. The Guardian cikke szerint a pilóta hibájából történt a baleset, ugyanis az véletlenül kikapcsolta az egyetlen működő hajtóművet. A fekete doboz hangfelvételén állítólag a következő mondat hallható:

Hű, rossz kart húztam meg!

Kép: Airportal.hu

Az Index cikke szerint Liao Csien-cung, a pilóta, aki egyébként szintén elhunyta balesetben, 2014 májusában megbukott egy szimulátoros képzésen, részben azért, mert gondja volt a hajtóművek kezelésével.A katasztrófa után szinte azonnal levizsgáztattak 49 pilótát a légitársaságnál, melyből 10-en azonnal megbuktak már a szóbeli teszten.