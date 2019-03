24 millió forintot ér, amit az elhagyott utazótáskákban találtak

Több mint 1500, ragasztószalaggal körbetekert, dobozokba csomagolt teknőst találtak négy bőröndben a Fülöp-szigetek fővárosának repülőterén - írta a BBC hírportálja hétfőn.



Az elhagyott utazótáskák tartalmának értéke több mint 4,5 millió Fülöp-szigeteki peso (24,2 millió forint).



A rendőrök szerint a bőröndöket akkor hagyhatta magukra a gazdájuk, amikor rájött, mi vár a védett állatok csempészeire: ha elkapják őket, két év börtönt vagy akár 200 ezer pesós büntetést is kaphatnak.



A Ninoy Aquino Nemzetközi Repülőtér érkezési csarnokában vasárnap bukkantak a négy bőröndbe, melyeket egy utas sem vitt el a szalagról. A táskákban talált 1529 teknős különböző fajokat képviselt, volt köztük sarkantyús teknős is, amely a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) vörös listáján a sebezhető fajok között szerepel.



A vámhivatal közölte, hogy a poggyászt egy Hongkongból érkező Fülöp-szigeteki utas hagyta a repülőtéren, "miután a büntetési tételekről értesítették az utasokat".



A teknősöket átadták a vadállatok kereskedelmét ellenőrző hatóságnak.



A páncélos hüllőket gyakran egzotikus házi kedvencként tartják, azonban a népi orvoslás alapanyagául szolgáló csontjaik vagy csemegének számító, afrodiziákumnak tartott húsuk miatt is keresik őket Ázsia egyes vidékein.



A múlt héten 3300 kétkarmú teknőst akartak Malajziába csempészni, ám a parti őrség elkapta a bűnözőket.



