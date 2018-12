16 éves fiú lehet a felelős az olasz klubban kitört halálos tömegpánikért

A hatóságok azonosították azt a 16 éves fiút, aki paprikaspray-t fújt szét egy koncerten szombatra virradó éjjel, és ezzel hat ember halálához vezető pánikot robbantott ki Olaszországban, a Marche tartománybeli Corinaldo egyik szórakozóhelyén - jelentette az olasz sajtó hétfőn. Az északolasz Pavia egyik iskolájának diákjai a hét első napján paprikaspray-t fújtak egymásra.



Pavia szóban forgó szakközépiskolájából 30 diákot szállítottak kórházba. Az első hírek szerint a tanulók paprikaspray-t fújtak egymásra.



Valószínűleg utánzásról van szó: kipróbálták azt a sprayt, amely péntek este tömegpánikot okozott egy szórakozóhelyen.



A védelmi spray-t nagykorúak Olaszországban dohányboltokban is megvásárolhatják.



A péntek éjjeli tömeges pánik okozásával gyanúsított, immár azonosított fiatalembert a szórakozóhelyen felvett videofelvételek és szemtanúk beszámolói alapján találták meg. A felvételeken látható, hogy a baseball-sapkát és orrát, száját elfedő maszkot viselő fiú spray-t fúj a tömegbe egy olasz rapper koncertjén.

Az ügyészség a következő órákban hallgatja ki.



A hatóságok feltételezése szerint a fiú nem önvédelemből, hanem szándékosan használta a paprikaspray-t: azért ment a koncertre, hogy lopjon, és miután valakinek a nyakából leszakított egy arany nyakláncot, megfújta a spray-t, hogy kavarodást keltsen és elterelje magáról a figyelmet. Az olasz sajtó szerint a diszkókban már ismert az úgynevezett spray-banda, amely így fosztja ki a közönséget.



Annak a gyanúja is felmerült, hogy más történt: "egyszerű" vagányságról volt szó, mivel a fiatalok között divatként terjed hogy a koncerteken paprikaspray-t fújnak egymásra.



Sajtóértesülések szerint a fiatalkorú otthonában kábítószert találtak.



Hétfőn további két nagykorú személyt őrizetbe vettek: a fiú barátait, akiket szintén drog miatt köröztek.



A spray-t fújó fiatalember pánikot robbantott ki a koncert kezdetére váró közönségben: a majdnem kizárólag tinédzserekből álló tömeg kiáramlott a teremből, de súlyuk alatt az egyik kijárati rámpa összeomlott. A tömeg 5 fiatalt nyomott agyon és az egyikük édesanyját, aki testével védte meg 11 éves lányát. A hét súlyos sérültből négynek még mindig kritikus az állapota.



Corinaldo Lanterna Azzurra nevű szórakozóhelyét a hatóságok lezárták. A legutolsó információk szerint a 469 férőhelyes diszkóba 680 jegyet adtak el, de a jelenlevők szerint ennél is sokkal többen voltak.