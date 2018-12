15 ember ellen emeltek vádat terrorizmus miatt a skandináv turisták meggyilkolása ügyében

Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek gyaníthatóan közük van egy dán és egy norvég turista meggyilkolásához az Atlasz-hegységben.



A vádhatóság közleménye szerint a vádpontok között van bűnszervezet alapítása terrorcselekmény elkövetésének és előkészítésének céljával, valamint megfontolt szándékból elkövetett emberölés is. Hármójuk ellen terrorcseleményre való felbujtás is szerepel a vádak között.



A két turista holttestére december 17-én találtak rá kirándulók, akik értesítették a rendőrséget. A hétvége folyamán a svájci hatóságok egy svájci-spanyol kettős állampolgárt is őrizetbe vettek, akinek szerintük szintén köze van a kettős gyilkossághoz.