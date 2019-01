10 pontos programmal készül fellépni a bevándorlók által elkövetett szexuális bűncselekmények ellen a finn kormány

A finn kormány tízpontos programot készít a bevándorlók által elkövetett szexuális bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépésért - jelentette be kedden a finn belügyminiszter, miután rendkívüli kormányülésen megvitatták azokat a szexuális indíttatású erőszakcselekményeket, amelyeket gyaníthatóan bevándorlók követtek el kiskorú lányok terhére Ouluban és Helsinkiben.



Kai Mykkänen leszögezte, hogy Finnország kíméletlenül harcolni fog a bűncselekmények ellen, amelyeket külföldiek követnek el, és ehhez költségvetési többletkiadásokra lesz szükség. Azok a bevándorlók, akiknek elutasítják a menedékjog iránti kérelmét, kénytelenek lesznek elhagyni az országot - tette hozzá.



Mykkänen elmondta: a finn kormány azon fog dolgozni, hogy a jelenlegi menekültbefogadási-rendszer a nőknek, gyerekeknek és időseknek kedvezzen, szemben a jelenlegi állapottal, amely - szerinte - a fiatal férfiaknak kedvez.



A finn belügyminiszter szerint Finnország azt szeretné, hogy a menedékkérők az EU külső határainál nyújtsák be kérelmüket, és ne az adott ország területén.



Juha Sipilä finn miniszterelnök közölte, hogy a kormány pénteken újabb rendkívüli ülést tart, ahol meghallgatják a szexuális bűncselekményekről szóló rendőrségi jelentést, és azt, hogy milyen szociális intézkedéseket hoztak Ouluban és Helsinkiben, illetve milyen fellépésekre van még szükség.



A finn kormányfő szerint meg kell vizsgálni, hogy Finnország érintett-e olyan nemzetközi megállapodásokban, amelyek a bűnözőket védik. "Ez még összetettebb kérdés, amelynek megválaszolásához nemzetközi vitára és együttműködésre van szükség" - fogalmazott.



A parlamenti frakciók is ülést tartanak kedden a helyzet megvitatása végett.



Finnországban a menedékkérők által elkövetett szexuális bűncselekmények hatására népi kezdeményezés indult azért, hogy az ilyen gaztettekkel vádolt külföldieket fellebbezés lehetősége nélkül, azonnal ki lehessen utasítani az országból.



Az indítványt az utóbbi fél évben Oulu városban történt esetek váltották ki. Az aláírásgyűjtés decemberben indult. A rendőrség több olyan ügyben nyomoz, amelyben 15 év alatti lányok ellen követtek el szexuális bűncselekményt az ország középső részén, a Botteni-öböl partján fekvő városban.



A Kék Jövő nevű kormánypárt szerint ki kell toloncolni az országból a szexuális bűncselekményeket elkövető menedékkérőket, és szigorúbb büntetéseket kell kiróni az ilyen erőszakcselekményekért, a hatóságoknak pedig alaposabban kell ellenőrizniük a migrációt.



Simon Elo, a Kék Jövő parlamenti frakciójának szóvivője a keddi rendkívüli kormányülés keretében tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a párt javasolni fogja a kabinetnek a súlyosabb szexuális bűncselekményt elkövető menedékkérők kiutasítását Finnországból, függetlenül attól, hogy származási országuk biztonságos vagy sem.