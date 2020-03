Vincze Ottó nem fél a mély víztől

˝Nem mindegy, milyen egészségi állapotban vállalkozunk. Ha korán megjelennek az egészségügyi problémák, az ember kevésbé terhelhetővé válik fizikálisan˝ – többek között erről beszélt Vincze Ottó volt válogatott labdarúgó, vállalkozó a győri Széchenyi István Egyetemen nemrégiben megtartott Spin-off Klubban. A rendezvény célja többek között a hallgatók szemléletformálása volt.

Aki látta, biztosan nem felejti Vincze Ottó Grasshoppers elleni két gólját, amit a Ferencváros színeiben lőtt a Bajnokok Ligája 1995-ös csoportkörében. Akkor már öt éve volt profi játékos az egykori ózdi fiú: 1990-ben, tizenhat évesen került külföldre, és 2008-ig tartó pályafutása során a magyar csapatokon kívül megfordult Svájcban, Spanyolországban, Németországban és Ausztriában is. Tizenegyszeres válogatottként, viszonylag korán akasztotta szögre a cipőjét, mert azt érezte, hogy már nem tud a maga által elvárt szinten teljesíteni. Sok sportoló megszenvedi, amikor el kell kezdenie civil karrierjét. Vincze Ottó esetében ez szerencsésen alakult, mert folyamatosan megtalálták a feladatok, köszönhetően persze annak is, hogy négy nyelven beszél és mindvégig képezte magát: a Corvinus Egyetemen a sportmenedzseri, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a jogi szakokleveles sportszakemberi képzést, míg a Széchenyi-egyetemen a sportdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzést végezte el. Időközben folyamatosan vállalt szakkommentátori munkát, dolgozott a Győri ETO tehetségkutató programvezetőjeként és akadémiai igazgatójaként, a társadalmi felelősségvállalás jegyében több jó célt szolgáló akciónak volt a nagykövete, míg tavaly a Külgazdasági és Külügyminisztérium nemzetközi sportdiplomatának kérte fel. Egyébként pedig sikeres vállalkozó.

A Széchenyi-egyetem Menedzsment Campusán az utóbbi minőségében tartott előadást a Spin-off Klub első rendezvényén. A programsorozat célja, hogy a Széchenyi-egyetem hallgatóit ösztönözzék saját vállalkozásuk elindítására, formálják szemléletmódjukat, perspektívát mutassanak számukra.

Vincze Ottó csaknem egyórás prezentációjában számos témakört érintett, olyat is, ami első hallásra furcsának tűnt egy vállalkozásról szóló előadáson. De csak első hallásra: azt mondta, hogy a statisztikák szerint az Európai Unióban a magyar az egyik legelhízottabb, legkevesebbet mozgó, legstresszesebb nép, és nagyon sokan halnak meg idő előtt szív- és érrendszeri megbetegedésben. „Nem mindegy, milyen egészségi állapotban vállalkozunk. Ha korán megjelennek az egészségügyi problémák, az ember kevésbé terhelhetővé válik fizikálisan, ami több energiát emészt fel a szürkeállományból is – tette világossá az összefüggéseket. – Fontos, hogyan tud valaki meggyőzővé válni, és annak is tűnni. Lényeges a megjelenés. Az elhízás lehetőség: lehetőség a változtatásra.”

Vincze Ottó az egészségmegőrzéshez hasonlóan többször visszatért a nyelvtanulás kulcsserepére, amiről megjegyezte, nemcsak tudni kell egy nyelvet, hanem használni is. Emellett szerinte a kezdő vállalkozók számára nagyon fontos az önfejlesztés, az együttműködésre törekvés, a tudatos jövőépítés, a saját jogok ismerete, a digitális világban való eligazodás, a reális célok kitűzése és a magabiztosság. Az utóbbiról azt mondta: „magabiztos az, aki tudja, hogy tudja”. A volt labdarúgó meggyőzően beszélt arról, hogy a rossz döntésekből is tanulni kell, hogy nemcsak a kudarcot, hanem a sikert is el kell tudni viselni, és érdemes számolni azzal, hogy az ismertség, elismertség velejárója az elutasítottság is. Azt tanácsolta a jelenlévőknek, hogy legyenek nyitottak a világra, mindig igyekezzenek több lábon állni, és ne féljenek a mély víztől. „Én nem féltem soha. Amikor tizenhat évesen kimentem külföldre, anyukám megkönnyezte, én pedig belevágtam. Bíztam és bízom magamban” – fűzte hozzá határozottan.

A Spin-off Klub folytatódik ebben a félévben, a szervezők várhatóan havonta hívnak meg előadókat a vállalkozói szférából.