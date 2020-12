Posztumusz Kisalföldi Presztízs Életmű Díjat kapott a bősárkányi cégalapító, Vörös Gyula

Büszke és szomorú ünnepséget tartottak a Biotex­tima kft. bősárkányi üzemében. Büszkét, mert egy olyan életutat ismertek el a szakmai szervezetek, amelyet méltán lehet a vállalkozók elé állítani. És végtelenül szomorút is, hiszen a díjazott már nem tudta átvenni a kitüntetést, néhány hete legyőzte őt a koronavírus és elhunyt. Vörös Gyula, a Biotextima Hálószoba Manufaktúra alapítója kapott posztumusz Kisalföldi Presztízs Életmű Díjat. Fiai vették át helyette az oklevelet.

Vörös Gyula 1994-ben alapította meg cégét, melyet a folyamatos fejlődés és állandó újítás jellemez. Termékei három kontinens tizenöt országába jutnak el és a világon több tízezer hálószobában szolgálják a vásárlók kényelmét. Számos hazai és nemzetközi díjat kapott már a vállalkozás és nagyon készültek ezen legutóbbi, a Kisalföldi Presztízs Életmű Díj átvételére is. Nem így tervezték.

Pénzes László, a megyei kereskedelmi és iparkamara ipari tagozatának elnöke beszédében kiemelte: Vörös Gyula értesült a kamarai elismerés odaítéléséről és nagyon boldog volt, hogy méltónak találták rá. „Az élet azonban kegyetlen, másnap kórházba került és onnan már nem tudott hazajönni. A hír mindannyiunkat lesújtott, hiszen tele volt életerővel, célokkal, tervezte a jövőt. Két lábbal a földön állt, akinél a kimondott szó mindig az volt, amit gondolt, és akinél a kimondott szó olyan volt, mint egy aláírt szerződés. Szerette hazáját, szerette szűkebb pátriáját, Bősárkányt és létrehozott egy olyan céget, melyre büszke lehetett” – hangsúlyozta Pénzes László.

Pintér-Péntek Imre, a kamara megyei elnöke kiemelte: a díj a kamara legrangosabb elismerése. Nem csak a saját vállalkozás irányítását díjazzák vele, hanem elismerik a közösségért végzett önzetlen munkát is. „Vörös Gyula tudott erre is időt szakítani, akarata is volt hozzá, amellett, hogy cégét is kiválóan menedzselte. Az Életműdíjat akkor adjuk át, amikor valaki váltáshoz érkezik. Gyula büszkén mesélte, hogy két fia beállt a vállalkozásba, ő visszavonulhat és nyugdíjaséveiben feleségével együtt örülhet az életnek. Elvégeztek még egy nagy beruházást, aztán megtörtént, amire senki nem gondolt. Örökre emlékezünk rá” – fogalmazott Pintér-Péntek Imre.

A család nevében ifjabb Vörös Gyula arról szólt, hogy tudatosan készültek a generációváltásra, de természetesen nem ily módon.

– Ha édesapánk most itt állhatna, biztosan édesanyánknak mondana elsőként köszönetet, aki mindenben mellette volt. Jár a köszönet a Biotextima kft. valamennyi dolgozójának is – mondta, majd testvére, Gábor nevében is ígérte: a céget az édesapjuk által kijelölt úton, az ő szellemiségében viszik tovább. Az elismerést, az életműdíjat pedig édesapjuk örökségének méltó részeként kezelik.