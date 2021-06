Még több elektromos autóbusz érkezhet a Volánbuszhoz, Győrbe is jutna belőle

A pályázatok és a közbeszerzési eljárások eredményessége esetén Győrben 13 jármű korszerűsítheti a járműállományt.

Ezt ne hagyja ki! Milliárdokon ülnek, miközben a kormányra panaszkodnak

A Volánbusz a korábban megpályázott 60 elektromos autóbusz után újabb 40 e-busz beszerzésére nyújtott be pályázatot a Zöld Busz Program keretében, és kiírta a feltételes közbeszerzési eljárásokat összesen 100 járműre. A pályázatok és a beszerzési eljárások eredményessége esetén a hat érintett megyeszékhely mintegy 570 ezer lakója mellett a budapesti agglomeráció 81 településén élő több mint 2,5 millió lakosnak is magasabb színvonalú személyszállítási szolgáltatást, tisztább levegőt és élhetőbb környezetet biztosíthat a vállalat.

A társaság célja az autóbusz-állomány zöldítése elektromos, illetve CNG-meghajtású járművek beszerzésével; ezek üzemeltetéséhez szükséges a töltőállomások kiépítése is. Ezért hozta létre a Volánbusz és az MVM Mobiliti Kft. a Mobiliti Volánbusz Kft.-t, és ehhez nyújt segítséget a Zöld Busz Program is: a sikeres pályázat megvalósulásával forgalomba álló elektromos autóbuszok fontos előrelépést jelentenek a zöld autóbusz-közlekedés megteremtésében. A környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása immár ténylegesen elérhető közelségbe került, hiszen a pályázatok benyújtása után a feltételes közbeszerzési eljárásokat is kiírta a vállalat az összesen 100 új szóló, alacsony padlós, kéttengelyes, elektromos meghajtású autóbusz beszerzésére. Az ajánlati felhívásokban szereplő feltételek szerint a járműveknek minimum 24 ülőhellyel kell rendelkezniük, és egy feltöltéssel minimum 240 kilométert kell megtenniük. Alapkövetelmény a kerekesszék, illetve a babakocsi elhelyezésére kialakított hely, a felszállást segítő rámpa, az elektronikus utastájékoztató rendszer, a fedélzeti és a vezetést segítő kamerarendszer, illetve a hűtő- és fűtőrendszer is.

A pályázatok és a közbeszerzési eljárások eredményessége esetén Győrben 13, Székesfehérváron 12, Zalaegerszegen 11, Szolnokon 10, Szegeden 8, Egerben 6, a fővárosi agglomerációban pedig 40 jármű korszerűsítheti a járműállományt. A budapesti – közelebbről: budai – agglomerációba kerülő e-buszok a fővárosi rendszerbe integrált Volánbusz-járatok útvonalán állnak szolgálatba, így a budapesti utasok is élvezhetik majd előnyeiket. A 40 jármű ennek megfelelően kék színű lesz és a fedélzeti kijelzőkön üzemel majd a Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer (FUTÁR). A fejlesztés során kiépül az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges töltő-infrastruktúra is. A beruházások megvalósulása esetén évente több mint 3600 tonnával csökkenhet a CO 2 -kibocsátás az érintett településeken és a fővárosi agglomeráció térségében.

Az alternatív hajtásláncok alkalmazása a közlekedés jövőjét jelenti. Az európai szinten kiemelkedő méretű e-flotta beszerzésével lehetőség nyílhat arra, hogy a Volánbusz megkezdje a valóban környezetkímélő közúti közösségi közlekedés kialakítását Magyarországon, és széles körű tapasztalatokat szerezzen az új technológiát jelentő járművek üzemeltetésében.