Már Győrben is kényelmesen mondhatunk nemet a felesleges csomagolásra

A hulladékcsökkentés legjobb módja, ha már vásárláskor nemet mondunk a szemétre.

Napjainkban egyre több ember életét határozza meg a környezettudatos gondolkodás. Sokan gondolkodnak úgy, hogy kicsiben is tudnak tenni a környezetük megóvásáért. Fontos mérföldkő volt a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, amit napjainkra már sokan vesznek igénybe. Persze az is igaz, hogy bőven vannak még olyanok, akik nem rendeltetésszerűen használják ezeket hulladékgyűjtőket, és talán az ürítésekkel is vannak problémák, ami sok bosszúságot okoz az ilyen tárolok környezetében élőknek. Arról, hogy ezt problémát hogyan próbálják orvosolni a megyében, ebben a cikkünkben olvashatnak.

De jelen írásunkban nem a szemétproblémáról szeretnénk értekezni, hanem egy olyan lehetőséget mutatunk be, amiről azt gondoljuk, hogy méltán nevezhető egy újabb mérföldkőnek városunkban. Hatalmas segítséget kapnak azok, akik megteszik a tőlük telhető legtöbbet a hulladékmennyiség csökkentése érdekében. Ennek ugyanis a legjobb módja, ha már vásárláskor nemet mondanak a felesleges csomagolásra.

Így gondolkodott Dudás Ádám és felesége Dudás-Tóth Orsolya is, akik álmodtak egy nagyot, és meg is valósították azt. Így nyitott meg november másodikán egy cseppnyi üzlet Győr belvárosában, ahol – a városban elsőként – egy helyen tudjuk megvásárolni a szükséges termékeket csomagolás nélkül. Itt a reggelire, tízóraira szánt nassolnivalóktól kezdve, a sütés-főzés alapanyagain át, a tisztító- és tisztálkodószerek széles választékából válogathatunk.

Dudás Ádám, tulajdonos mesélt lapunknak arról, hogy hogyan vágtak bele feleségével, egy ma még kevésbé elterjedt kereskedelmi vállalkozásba.

Mi volt a fő motivációjuk, amikor megszületett a gondolat, hogy csomagolásmentes üzletet nyitnak Győrben?

Feleségem és én is már hosszú évek óta törekszünk arra, hogy környezettudatos életet éljünk. Szerettük volna csökkenteni azt a szemétmennyiséget, ami családunk fogyasztásával keletkezik, de erre ma még kevés lehetőség adódik. Sok időt és utánajárást igényel, hogy a családunk számára szükséges (csomagolásmentes) termékeket beszerezzük. Az élelmiszerek egy részét a piacon tudtuk ilyen formában megvásárolni, de máshol kellett megvennünk a takarításhoz szükséges környezetbarát kellékeket, és a tisztálkodószerekért megint egy másik beszerzési helyet kellett találnunk. Ez pedig – bár maguk a termékek, környezetbarát szemlélettel készültek –, sok utazással, vagy az áruk utaztatásával jártak. Ezt pedig, sem a magunk után hagyott ökológiai lábnyom, sem a csomagolás tekintetében, nem éreztük optimális megoldásnak.

Mi hozta az önök életében azt az áttörést, amikor azt mondták, „Vágjunk bele, csináljuk meg mi magunk azt, amire igényünk van!”?

Talán ebben az évben kapta az eddig legnagyobb visszhangot a műanyagmentes július. Úgy éreztük, hogy ez a kezdeményezés átlépte azt a küszöböt, amikor csak egy nagyon szűk réteg „hóbortja” a környezetvédelem. Ennek köszönhetően éreztük úgy, hogy mára már van egy olyan vásárlói réteg, akikre már lehet egy vállalkozás beindítását alapozni. Példaként állt előttünk az is, hogy azt láttuk, hogy az országban már – igaz kis számban –, sikerrel működnek csomagolásmentes üzletek.

Készítettek felmérést arra vonatkozóan, hogy mekkora a valós igény egy ilyen üzletre a városban?

Inkább csak éreztük, hogy erre szükség van. Magához az üzlet működtetéséhez készítettünk egy nagyon komoly üzleti tervet, de azt, hogy erre mekkora igény van, inkább a környezetünkből és az országos példákat alapul véve tippeltük meg. A mi üzletünk körülbelül a nyolcadik csomagolásmentes bolt az országban, de az előttünk járók jó példája optimizmusra ad okot.

Hogyan alakították ki az üzlet kínálatát?

Leginkább a családunk igényeit vettük alapul. Felmértük, hogy a mi milyen termékeket vásárolunk, mire van szüksége a családunknak, és ezekből melyek azok a termékek, amiket lenne lehetőségünk csomagolás nélkül beszerezni. Úgy hisszük, ez képes kielégíteni a vásárlóink igényeit is, de teljes mértékben nyitottak vagyunk arra, hogy ha felmerül a jelenlegi kínálaton felül bármi igény, akkor azt teljesítsük, ha tudjuk.

Azon túl, hogy a csomagolást tekintve környezetbarát termékek vásárolhatók, az árucikkek is megfelelnek a mai igényeknek?

Azokról az élelmiszerekről, fűszerekről, amik nálunk kaphatók, elmondhatjuk, hogy kiszolgálják azok igényeit is, akinek fontos szempont, hogy cukormentes, laktózmentes, gluténmentes termékeket vásárolhassanak. Az áruválasztékunk legnagyobb része kistermelőktől (köztük biogazdaságokból) származik. Azt is fontos szempontnak tartjuk, hogy a vegánok is megtalálják nálunk a teljesen állati hozzávalóktól mentes termékeket.

Felmerült az ökológiai lábnyom kérdése. Ez az önök esetében mekkora? Milyen távolságról sikerült beszállítókat találniuk?

Jelenleg azt mondhatjuk, hogy átlagban körülbelül 70 kilométeres távolságból érkeznek hozzánk az áruk, de arra törekszünk, hogy ezt ötvenre csökkentsük. Nagyon örülünk annak, hogy áruválasztékunk egy része innét a megyéből kerül a polcainkra. Csak néhány példa: vannak lekvárok egy szentiváni termelőtől, méz Dunaszegről, de azokat a textilzsákokat is egy helyi kézműves készíti, amelyekbe kenyeret, uzsonnát, vagy akár az itt vásárolt magvakat tölthetik vásárlóink. Emellett a 100%-os hulladékmentességre törekszünk már a beszerzés fázisában is. A nálunk megvásárolható termékek szinte mindegyike papírcsomagolásban érkezik. Az üvegben árult termékeink csomagolása visszaváltható. Az üvegeket ahhoz a termelőhöz juttatjuk vissza, akitől érkeztek, ő pedig tisztítás után tölti azokat újra. Nagy sikerünk az, hogy az ecetet – ami egy környezettudatos háztartásban elengedhetetlen „csodaszer” – sikerül kimérve árusítanunk. Ennél a terméknél az ilyen nagyméretű kiszerelést senki sem biztosította korábban, de nekünk sikerült megtalálnunk az egyetlen gyártót, aki nem üveges kiszerelésben, hanem újratölthető tartályban hozza el azt üzletünkbe. Egyébként minden ilyen folyékony termékünk tartálya újratöltéssel telik meg, így ezzel sem termelődik felesleges hulladék. Azt a csomagolást pedig, amit semmilyen formában nem tudunk visszajuttatni a gyártóhoz, vagy nem többször felhasználható annak szelektív gyűjtéséről gondoskodunk.

Mik az eddigi tapasztalatok, amit ez alatt a két hét alatt le lehet szűrni?

Már az üzlet megnyitása előtt erősen kommunikáltuk a megjelenésünket. Talán ennek is köszönhető, hogy sokan várták az üzletnyitást. Sokan már tudatosan érkeztek, és érkeznek folyamatosan a saját tárolóedényeikkel, hogy bevásároljanak, és azok is sokan vannak, akik azért térnek be hozzánk, hogy megismerjék ezt az egyelőre újnak mondható üzlettípust. Mi is arra törekszünk kommunikációnkban, hogy a hulladék csökkentésére biztassuk az embereket. Ha valakit eddig csak az tartott vissza attól, hogy már a vásárlásakor csökkentse a hulladékot, hogy nehézségekbe ütközött, akkor bátran térjen be hozzánk.