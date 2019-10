Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelölt: Gottliebné Csigó Katalin, soproni kórház

Katika mindvégig mellettem volt a legrosszabb időszakban is. Akkor is, amikor zavart voltam, és biztosan nem voltam kedves, sőt… – írta olvasónk.

Az (egyik) jelöltem Gottliebné Csigó Katalin, aki a Soproni Erzsébet Oktató Kórház sebészet férfi osztályán dolgozik.

2018 februárjától áprilisig tartózkodtam folyamatosan a soproni kórházban, ezen időszak 80 százalékát a sebészet férfi osztályán töltöttem, ahol több műtét – kivérzés – fertőzés után április közepén amputálni kellett a bal lábamat combközéptől. Több betegséget átéltem már, de talán ez volt ami legjobban megviselt és megvisel a mai napig is.

Katika mindvégig mellettem volt a legrosszabb időszakban is. Akkor is, amikor zavart voltam, és biztosan nem voltam kedves, sőt….. akkor is, amikor nagyon elkeseredett voltam, mindig csak biztató és jó szavakat kaptam tőle. Az amputáció után aránylag hamar hazamehettem, de nagyon nagy és problémás sebeim voltak. Jócskán ellátásra , kötözésre, ápolásra szorultam, amihez mindenképp egészségügyi hozzáértés kellett. Katika vállalta, hogy szabadidejében segít nekünk a szakszerű és steril sebkezelésben. Hónapokon keresztül MINDEN nap jött- és segített nekem.

Neki hála, jó pár hónappal később az összes sebem gyönyörűen begyógyult. Nagyon nehéz dolga volt velem, több betegségem is van ami csak tovább bonyolította és nehezítette a dolgát, de Ő sosem adta fel, mindig azt mondta „Jenő, alakul ez”.