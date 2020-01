Zöldségtermesztés felsőfokon Páliban

A zöldségvásárlók egyre tudatosabbak, már inkább ragaszkodnak az első osztályú minőséghez, még ha valamivel többet is kell érte fizetni. Németh Péter és felesége tapasztalata ez, amit saját kertészetükben szereztek. Páliban gazdálkodnak.

Páliban foglalkozik zöldségtermesztéssel a Németh család. A fiatal kertész, Németh Péter a „vasasszakmáról” váltott a mezőgazdaságra és neje, Némethné Gecsei Szilvia is aktívan segíti munkáját. Péter korábban a Gecsei család vasipari vállalkozásában dolgozott, Szilvia jelenleg harmadik gyermekükkel van otthon. Ma már komoly gazdaságuk van és jó hírük a Rábaközön kívülre is eljutott. A Kisalföldnek felidézték a kezdeteket és beszéltek jelenlegi tapasztalataikról is.

Egyre növekvő gazdaság

– Tizennyolc évig társasházban éltem Csornán és a mezőgazdasághoz annyi közöm volt, hogy gyakran segítettem páli nagyszüleimnek a kerti munkában – fogalmazott Németh Péter. – Technikusi végzettséget aztán a Csukás-iskolában szereztem, majd agrármérnök lettem Mosonmagyaróváron. Mégis a feleségem szüleinek vállalkozásában kezdtem el dolgozni. A lakatosműhely közelében volt egy negyedhektáros terület, ahol először káposztatermesztéssel próbálkoztam. Egész jól bejött, ezért a következő évben már nagyobb táblán termeltem és utána is egyre növeltem a területet. Ma már ott tartunk, hogy közel öt hektáron termelünk burgonyát, ugyanennyi káposztafélét, mellette ráálltunk a paprikára és tavaly elértük a negyedhektárnyi fóliaterületet. A fóliasátrakban paprikát, paradicsomot és padlizsánt hajtatunk.

Péter és Szilvia munkájára is szükség van ma már a gazdaságban és szezonmunkában rendszeresen foglalkoztatnak kisegítőket. Azt azért megjegyezték, hogy nehéz alkalmas és megfelelő munkaerőt találni, a kézi munka azonban sok. Gyakran előfordul, hogy az eleinte lelkes jelentkezők néhány nap után elköszönnek, nehéznek találván a kapát. Az évek során Némethék kiépítették a piacukat is. Szállítanak nagykereskedésnek Sopronba és Szombathelyre, három éve pedig házi vásárokat rendeznek gazdaságukban.

Kereslet a helyi termékek iránt

– Sokan kerestek bennünket itthon, jöttek egy-egy fej káposztáért, néhány kiló paprikáért, krumpliért. A nagyobb felvásárlók kiszolgálása mellett nehezen oldottuk meg a folytonos rendelkezésre állást, ezért konkrét időpontokban hirdettük meg a vásárainkat. Egyébként azt figyeltük meg az utóbbi években, hogy egyre nagyobb a kereslet a helyi termékek iránt. A másik megfigyelésünk, idei tapasztalatunk, hogy a vásárlók már nem kérik a másodosztályú, ezért olcsóbb terméket, hanem ragaszkodnak a minőségi első osztályhoz. Ez néhány éve még nem így volt, hamarabb nyúltak az olcsóbbhoz. Változik a szemlélet, egyre tudatosabbak a fogyasztók, aminek mi nagyon örülünk. A másik, ami örömmel tölt el bennünket, hogy meghirdetett vásárainkra Pápa és a Fertő tó környékéről is sokan eljöttek, azaz népszerűek a termékeink a szűkebb körzetünkön kívül is – összegezte az értékesítéssel kapcsolatos megfigyeléseiket Némethné Gecsei Szilvia. Hozzátette: termékkínálatukat a fogyasztók igényei szerint bővítik és igyekeznek a feldolgozást erősíteni. Terveik szerint idén elkészül 120 négyzetméteres feldolgozóhelyiségük is.

Régi családi receptek használata

– Savanyú káposztát négy-öt éve állítunk elő, idén pedig már paprikát is dolgoztunk fel. Keletje volt a káposztával töltött almapaprikának, az ecetes csilipaprikának és az úgynevezett tűzokádó csilinek. Régi családi recepteket használunk fel elsősorban, de igyekszünk magunk is kísérletezni az ízekkel – jegyezte meg Szilvia. A páli kertészek abban egyetértenek többi őstermelő kollégájukkal, hogy a legjobb reklám ugyan még mindig az, ha a fogyasztók ajánlják őket egymásnak, de elengedhetetlen, hogy az interneten is megtalálják kínálatukat. Nekik is van közösségi oldaluk.

– Nagyon sok embert tudunk elérni a világhálón. Közzéteszünk fényképeket, közkedveltek nyereményjátékaink, melyek sok megosztást és lájkot gyűjtenek. Vevőink jó része már mondhatni az interneten talál meg bennünket és ott érdeklődik elsősorban. A magunk kárán tanulgatjuk az online marketinget, de azt tudomásul kell venni, hogy ez egy külön szakma, amit munka mellett nehéz művelni – mondják.