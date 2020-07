Zöld utat adtak Nemeskéren a focipálya eladásához

Rendkívüli közgyűlést hívott össze Nemeskér polgármestere, Joóné Nagy Csilla hétfőn délután, amelyen elfogadták az 1,2 hektáros focipálya építési céllal történő értékesítését. A polgármester a Magyar Falu Program eredményeiről is beszámolt.

Nemeskéren teljesen megszűnhet a foci, mivel a pályát eladja az önkormányzat – ez derül ki Tószegi Zsolt önkormányzati képviselő nyilatkozatából, aki a település polgármesterének távollétében, magánemberként nyilatkozott a szombati Kisalföld sportrovatában. Joóné Nagy Csilla polgármester felháborodással fogadta a képviselő „magánakcióját” és rendkívüli közgyűlést hívott össze, amelyen Mészárosné Takács Gabriella alpolgármester, Nagy Katalin, Plechl Richárd, Tószegi Zsolt képviselők és Lukács Antal Györgyné jegyző vettek részt.

A fiatalítás is céljuk

A polgármester elmondása szerint tavaly megkereste telekvásárlási szándékával egy sopronkövesdi fiatal pár. A falu végén, a temető szomszédságában található, egykoron focipályaként használt 1,2 hektáros terület megragadta a figyelmüket, ugyanis a férj régi gyümölcsfajták termesztésével foglalkozik és erre alkalmas telket is kerestek. Azt is megtudtuk, a közel kétszáz fős faluban idén négy gyerek született, az óvodástól a középiskolás korosztályig tizenkét gyerek van, mindannyian a környező települések intézményeibe járnak, mivel Nemeskéren nincs se óvoda, se iskola.

Névtelen levelet kaptak

– A focipályát több mint tizenöt éve nem használják, az utóbbi két-három héten ment ki néhány gyerek, rövid időre. Igény esetén ők térítésmentesen használhatják a pár kilométerre fekvő lövői pályát – fogalmazott a polgármester, majd hozzátette, a sopronkövesdi családnak öt évre szóló beépítési kötelezettséggel adnák el a területet, és a falu fiatalítását is szem előtt tartották, amikor megegyeztek a három és fél millió forintos vételárban.

A telken nincs víz és villany, az összejöveteleket, rendezvényeket a kultúrház udvarán tartják, ide focizni is bemehetnek a gyerekek, ahogy a focipálya melletti, ezerkétszáz négyzetméteres önkormányzati telekre is. Arról is beszélt, hogy a fiatal párt névtelen levéllel is próbálja eltántorítani a telekvásárlástól „egy volt nemeskéri lakos”.

Tószegi Zsolt képviselő felvetette, az eladásra szánt focipályát bérbe lehetne adni valamilyen tevékenységre vagy hosszú távon jövedelmező napelemparkot lehetne rajta létesíteni. A polgármester kiemelte, korábban senkinek nem volt ötlete a terület hasznosítására, ezért a képviselő-testület már 2019. augusztus 19-én egyhangúlag megszavazta a telek értékesítését, amihez módosítani kellett a falu rendezési tervet. A hétfői rendkívüli közgyűlés három igen és egy nem szavazattal felhatalmazta a polgármestert a terület értékesítésére, aki visszamenőleg az önkormányzat gazdálkodásának teljes pénzügyi revízióját is kérte.