Zavartalanul folytatódik a betegellátás Győrben, ne késlekedjünk kórházba menni

A biztonságos betegellátás érdekében március közepe óta teljesen elkülönül a járványos betegek kezelésére szolgáló részlegek és az egyéb kórházi ellátást igénylő betegek útja a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

Az elmúlt két hétben 25–30 százalékkal csökkent ugyan a forgalmuk, de az intézmény minden területén folyik a gyógyító munka. A kórház vezetői arra kérik a betegeket, hogy indokolt esetben ne késlekedjenek orvosi segítséget kérni.

Ellátják a sürgős eseteket

– A járványügyi helyzet miatt meg kellett állítanunk az elektív, azaz a halasztható ellátásokat mind a fekvő-, mind a járóbeteg-ellátás területén. Ez azt jelenti, hogy a sürgős, azonnali, nem halasztható megbetegedéseket látjuk el – tájékoztatott bennünket dr. Tamás László János főigazgató főorvos, majd folytatta: – Ez nem minden szakmát érint egyformán. Vannak olyan területek, mint például a szemészet, az ortopédia, a reumatológia, amelyek nem akut betegséget látnak el, de van egy-egy olyan beteg naponta, aki ilyen. Vannak olyan osztályok, például a szülészet, ahol minden ugyanúgy megy, mint eddig, beleértve a terhesgondozást. Idetartozik az összes daganatellátás a kivizsgálástól a gyógyszeres sugárkezelésen és műtéten keresztül. Ezek a betegek mind itt vannak, és természetesen az egyéb sürgős esetek is, mint a balesetek, vérzések, akut érelzáródások, akut anyagcserezavarok és szervi elégtelenségek.

Térben elkülönített az ellátás

Technikailag is el kellett különíteni a kórház területén a járóbeteg-ellátást. Az épületek földszintjén a külön bejárattal rendelkező szakrendelőket megtartották. Az összes osztályos ambulancia a földszintre költözött, illetve a Szent Imre úti épületben helyezték el azokat. Nem szüntették meg az ellátást a pszichiátrián, a reumatológia, a szemészet, a fül-orr-gégészet járóbeteg-ellátása is megmaradt, minden szakterület el tudja látni a betegeit. A digitális világ segít a betegeknek a lelethez és a gyógyszerhez való hozzájutásban. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren (EESZT) keresztül jutnak hozzá most és a jövőben is a betegek a leletekhez, a felírt gyógyszerekhez, ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozók számát, a megfertőzés veszélyét.

Mikor forduljunk a sürgősségi osztályhoz?

– A kórház a koronavírusos betegek ellátása mellett ugyanúgy működik. Működik a daganatos betegek ellátása, a sürgősségi ellátás. Nemcsak az azonnali életveszélyre, illetve az életveszélyt okozó állapotokra gondolok, hanem azokra a betegségekre, amelyek tartós egészségkárosodással járnak vagy járnának, ha most nem kerülnének ellátásra – erősítette meg prof. Oláh Attila orvos igazgató. – Az adott szakmai kollégiumok meghatározták, melyek ezek az esetek. Például a sebészetnél egészen pontos kritériumok vannak arra, hogy minden rosszindulatú daganatos betegséget, sárgaságot, gyomorürülési zavart, gyulladást, tartós egészségkárosodást eredményező kórképet megoperálunk. Kapacitásunk jelen pillanatban még van rá, hiszen megszűntek a várólisták, így ezeket a betegeket egy héten belül el tudjuk látni. Hangsúlyozom ezért, ha a betegek úgy érzik, hogy szükséges és fontos, forduljanak a sürgősségi osztályhoz! Ne várják meg azt, amikor már késő. A kórházban minden terápiás és diagnosztikus lehetőség, ami sürgős és szükséges, beleértve a laborvizsgálatokat, a röntgent, a CT-t vagy az onkológiai kezeléseket, változatlanul működik.

A kemoterápiák folytatódnak

Dr. Pintér Tamás, az onkológia osztályvezető főorvosa elmondta, hogy minden beteget igyekeznek ambulánsan kezelni. A kemoterápiák ugyanúgy folytatódnak, mint eddig, nem szűnt meg az onkológiai ellátás. Annyi a változás, hogy aki eddig két napig bent feküdt az osztályon és úgy kapta a kezelést, az most ambulánsan kapja, és otthon tölti a napjait. A kontrollvizsgálatok rendjét a veszélyhelyzetre való tekintettel megváltoztatták. Minden beteget – akinek időpontja, előjegyzése van kúrára és tudják, milyen eredményei vannak az elvégzett vizsgálatainak – felhívnak telefonon, megbeszélik velük, hogy van-e valamilyen változás az állapotukban. Ezzel elkerülik azt, hogy bemenjenek az osztályra.

– Aki kezelésre érkezik, senkit nem utasítunk el, nem programozzuk át a kezelését. A betegforgalom gyakorlatilag töretlen. Márciusban 780 beteget írtunk ki az osztályról. Nem változott semmi – hangsúlyozta dr. Pintér Tamás osztályvezető főorvos.