Zarándokoknak és turistáknak épített szálláshelyeket az egyházmegye a győri belvárosban – fotók

Zarándokoknak és turistáknak építettek szálláshelyeket a győri belvárosban. Az egyházmegye 23 apartmant és egy pihenőt alakított ki 800 millió forintból.

Tegnap mutatták be Győrben a Domus Peregrini Apartmanokat. A Győri Egyházmegye közel 800 millió forintos pályázati forrásból alakította ki a Káptalandomb 8-10. illetve 16. szám alatt az apartmanokat, és a Káptalandomb 9. szám alatt egy zarándokpihenőt. Ez része annak a 7,7 milliárd forint összértékű beruházásnak, amit az „Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása” című projekt keretében nyert el az egyházmegye.

A történeti és vallási szempontból is a város szívének számító Collis Sacer – a Könnyező Szűzanya-kegykép, a Szent László-herma, és Boldog Apor Vilmos vértanúságának helyszíne – látogatóit elcsendesedni, pihenni marasztalják az igényesen felújított épületek.

Isten vándorló népe vagyunk – kezdte a második vatikáni zsinat szavaival a Domus Peregrini zarándokház bemutatását dr. Reisner Ferenc, általános püspöki helynök.

Zarándokként járunk a világban

„Úton vagyunk az üdvösség útján, ennek nem csak lelki értelemben van fejlődési íve, hanem fizikailag is járjuk az élet útjait. Zarándokként járunk a világban. Fontos hogy legyenek olyan helyek, ahol utunk során kicsit meg tudunk állni, megpihenni és erőt gyűjteni és tovább tudunk haladni” – fűzte hozzá dr. Reisner Ferenc, aki reményét fejezte ki, hogy sokan térnek majd be hozzájuk, legyenek zarándokok, vagy világi látogatók.

„Kívánom mindenkinek, aki az évek során itt megfordul, ismerje meg az Istennel való találkozás örömét, azután egy belső megújulással kerüljön közelebb önmagához is” – zárta beszédét az általános püspöki helynök.

Dr. Cseh Sándor, a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő igazgatója a bemutatón kiemelte, hogy a Káptalandombon számos szakrális érték található. Ezt a helyet joggal keresik fel a hívők, ugyanakkor kulturális szempontból is jelentős pontja a megyeszékhelynek. „Úgy gondoljuk, hogy azok, akik nem hitbéli indíttatásból érkeznek a templomdombra, azok is megtalálják a tartalmas időtöltés lehetőségeit. Ezért is tűztük ki célul, hogy ez a hely mindenki szállodája legyen, és hogy átmentsük a zarándoklat értékeiből azt, amit úgy hívunk: megnyugvás” – fogalmazott az igazgató.

Konyhás apartmanok, óriási terasz és kápolna

Dr. Cseh Sándor kiemelte a szálloda környezetét, ami karnyújtásnyira van a belváros nyüzsgéséből, mégis más az akusztikája, mások a fényviszonyai. Ezek teszik varázslatossá a helyet, és adnak lehetőséget az elcsendesedésre.

A szálloda 23 minikonyhával felszerelt apartmanjában 62 vendéget tudnak fogadni egyidőben. Ők a 220 négyzetméteres teraszon, és a két közösségi térnek kialakított helyiségben tudnak összegyűlni. Elvonulásra pedig a zarándokház 50 fő befogadására alkalmas kápolnájában van lehetőségük a hívőknek.

Folytatódik a felújítás a káptalandombon

A Győri Egyházmegye ezekkel az épületekkel szeretne bekapcsolódni Győr turisztikai életébe, és az országos zarándoklatokba. Szerves részévé kívánnak válni a Szent László lovagkirályról elnevezett zarándokútnak, amit most alakítanak ki, emellett kapcsolódnának a Mária-úthoz és a Szent Jakab zarándokúthoz.

Közel másfél éves tervezés után kezdhette meg az egyházmegye a műemléki védettség alatt álló épület felújítását. A kivitelező 450 nap alatt varázsolta a lepusztult épületeket kényelmes szálláshellyé – mondta el a beruházásról Holdosi Dániel a projekt munkatársa. Kiemelte, az, hogy most ezek az épületek elkészültek, az csak egy kicsi, de nagyon fontos állomása annak, ami a Káptalandombon történik. A következő másfél-két évben a tervek szerint megújul a Hittudományi Főiskola, a bazilika kiállítóterme, az információs pont, és a Kincstár Könyvtár.