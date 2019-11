Zacher Gábor Győrben – Tudj nemet mondani! – fotók

Abban a világban, amelyről beszélek, a diák az őslakos, a felnőtt pedig a betelepült. Ebben a szereposztásban az utóbbinak kell megtanulnia és igazodnia azokhoz a szabályokhoz, amelyekkel kommunikálni tud. Mert igen: még mindig nem tudunk rendesen beszélni a függőségekről.

Az Iskolai Közösségi Szolgálat (negyedik) Börzéjének legjobban várt eseménye az ismert toxikológus főorvos, dr. Zacher Gábor előadása volt. Több mint ezer diák hallgatta a „dokit”, aki szokásának megfelelően a tinédzserek nyelvén, s kendőzetlen őszinteséggel beszélt – például arról a szakadékról, amely gyerek és felnőtt között tátong, ha a kábítószerről, az alkoholról vagy a cigiről kell(ene) beszélni. „Gyerek kezébe egyiket se adjuk”, mondta el a kötelező szabályt a főorvos, kis szünet után hozzátéve: „És a mobilt?”

Mert függőséget okoz az internet világa, nem is akármilyet. Tudják önök, hogy egy átlag magyar ember életében mennyit időt tölt internetezéssel? S hány százalékuk mondja a 12–34 év közötti korosztályból, hogy kibírna egy teljes napot enélkül? Az elsőre a válasz öt év és négy hónap. A másodikra pedig nulla százalék; nem bírnák ki. A csaknem öt és fél év ráadásul 2016-os adat, a legfrissebb, még nem publikált szám mostanra hétre emelkedett.

A diákok 40 százaléka hét óránál kevesebbet alszik. Igen: mert a digitális világ beszippantja. S hogy mennyire „igazi” ez a világ, mutatja még egy adat: egy átlagos facebookozónak 150 „barátja” van, a való életben ugyanez a szám jó, ha négy. De arra a négyre valóban számíthatunk, szemben a 150 internetes „friend”-del, vagyis baráttal, ismerőssel, akiknek 30 százalékát nem is ismerjük, csak visszajelöljük.

Dr. Zacher Gábor úgy adagolta a számokat a 15–16 éves hallgatóságának, hogy azok többször tapssal jutalmazták a felismerést.

Természetesen nem tapsoltak akkor, amikor a toxikológus szakterületéhez, a kábítószerekhez ért. Felmérések itt is vannak arról, melyek a legkedveltebb szerek most a piacon: marihuána, hasis és biofű a sorrend, utóbbit azonban nem szabad a neve alapján megítélni, mert igenis drog. Olyan szer, amelynek – mivel jó eséllyel Kínából érkezett – az összetevőit sem ismerjük. Az elmúlt öt évben 400 új szer jelent meg, s ezekhez szinte fillérekért hozzá lehet jutni. A „biofüvet” háromszázötven forintért is árulják. S hogy értsük, miért mondta azt Zacher doktor, hogy a „betelepülőknek” meg kell tanulni a nyelvet, hogy fel tudják venni a versenyt a fiatalok sebességével, íme a valóság: „Mire én ezt az előadást befejezem, s valaki közben nyomott egy SMS-t, egy Facebook-üzenetet, a díler kocsija már itt fog állni az épület előtt, letekert ablakkal, a füvet átnyújtva…” Egy megoldás van, szögezte le Zacher Gábor: „Tudj nemet mondani, ha ezzel kínálnak!”