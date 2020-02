Vízi paradicsom lesz a Duna-part Gönyűn

Túl van már a gönyűi testület a falu költségvetésének elfogadásán. Major Gábor polgármesterrel ez évi terveikről beszélgettünk.

Fontos a tartalék

– A költségvetés másfél milliárd forint, úgy terveztük, hogy mindenre jusson, de maradjon tartalék is. Nagyon sok beruházásunk van, amit saját forrásból szeretnénk megvalósítani. A legfontosabb, amit be kell fejeznünk, az az egészségközpont, amit tavaly kezdtünk el építeni. Ötszázmillió forint saját forrásból május 31-ig elkészül. Minden egészségügyi intézményünk ott lesz egy helyen, az orvosi, gyerekorvosi rendelő, a védőnő, a gyógyszertár. Az emeleten lesz kétszáz férőhelyes előadóterem közösségi rendezvényekre és a jelenlegi gyógyszertár felújításával otthont kap a Vöröskereszt, a nyugdíjasklub és a polgárőrcsapat is. Erre tízmillió forintot szánunk.

Negyvenhat gyermek született tavaly

– Bent vagyunk a falusi csokban, emiatt nagyon sok az ideköltöző és tavaly is negyvenhat gyerek született, de azért öregszik a falu, mint mindenhol. Mivel igény van rá, ezért a régi egészségházból egy harminc férőhelyes bentlakásos idősotthont építünk és a játszóteret bővítjük – sorolta a terveket a polgármester.

Megújulnak a járdák

A testület már tavaly eldöntötte, hogy minden évben ötvenmillió forintot költ a járdák karbantartására. Ezt ez évben elkezdik és a következő négy év alatt mindenhol megújítják a járdákat. A Magyar Falu Program keretében nyertek huszonkilencmillió forintot a kis utcák aszfaltozására.

– Pályázaton kaptunk nyolc- millió forintot járdaépítésre, és van egy pályázati pénzünk a szlovák–magyar, határon átnyúló rendezvényekre. A testvértelepülésünk, Kolozsnéma tavaly nyert egy tizenkét fős kis hajót. Mi letettünk egy pontont a Dunára, így a hajóval megoldódik az átjárás a két település között. Ezzel lehetne a bicikliközlekedést is fejleszteni.

A strand nyitását nyárra tervezik

Most Mosonmagyaróvártól Gönyűig tart az EuroVelo 6-os kerékpárút azon magyarországi szakasza, ahol kiépített kerékpárúton, biztonságosan lehet tekerni. Elkezdődik a Gönyű–Komárom szakasz építése is. A szabadstrand utoljára a nyolcvanas években működött. Megkértük a vízmintát, teljesen rendben van, fürödhető a Duna. Nyárra tervezzük a strand megnyitását, amihez ki kell alakítani a feltételeket. A vízi élet fellendítésére vettünk már kajakot és pályáztunk továbbiakra. Nagyon sokan jönnek el csónakázni, itt van a látogatóközpont, a strand, így jó nyári időtöltésre van lehetőség. Automata öntöző telepítését, díszkivilágítást tervezünk a Duna-partra, a sétányt térkövezzük – vázolta a szabadtéri vízi paradicsom kialakítását Major Gábor.