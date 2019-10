Visszakapták a Sopronban elvesztett pénzüket

Kétszázezer forintot veszítettek el Sopronban, de az étteremben, ahol megtalálták a borítékot, becsülettel visszajuttatták azt hozzájuk – osztották meg örömüket szerkesztőségünkkel a budapesti turisták.

Kétszázezer forintot veszített el egy soproni étteremben Gölöncsér-Richter Hermina, de a pénz szerencsére megkerült. A budapesti hölgy – aki 1956-ban a Corvin közi szerepvállalása miatt politikai fogoly volt, s aki 2006-ban a Nemzet Asszonya – ’56 Egy Könnycseppje kitüntetést is átvehette – budapesti nyugalmazott statikusmérnök társával, Falus Ferenccel érkezett Sopronba. Nagyon hálásak a megtalálónak, s úgy vélik, a becsületesség e szép példája mellett nem mehetnek el szó nélkül.

– Szeretjük Sopron történelmi belvárosát és a Lővereket, a környék klímáját, ezért rendszeresen ellátogatunk ide. A napokban is örömmel jöttünk. Elmentünk ebédelni kedvenc éttermünkbe, utána egy jó cukrászda, szóval jól indult a gondtalan kiruccanás – fogott történetébe Gölöncsér-Richter Hermina.

– Egészen addig tartott ez a szinte euforikus állapot, míg a szállóban észrevettük: hiányzik az a boríték, amiben kétszázezer forintot hoztunk az egyhetes ittlétünk fedezetére. Mondanom sem kell, kétségbeestünk. Törtük a fejünket, hol veszíthettük el? Végül csak két lehetőség maradt: vagy az étteremben, vagy a cukrászdában. Lehetségesnek tartottuk ugyanis, hogy fizetéskor a bukszával együtt véletlenül a borítékot is előránthattuk. Izgatottan hívtuk fel az éttermet, nem maradt-e az asztalunkon egy boríték, amelyben kétszázezer forint lapul? Akivel beszéltünk, végtelenül megértőnek bizonyult. Egy kis türelmet kért, hogy mindent tűvé tegyenek. Mondta, fél óra múlva hívjuk őket újból.

– Amikor az üzletvezető szólt nekünk, nem találtunk-e egy borítékot kétszázezer forinttal, a részleteket hallva, hogy melyik asztalnál hol ültek, eszembe jutott az idős pár – mondta a pénzt megtaláló pincér, Csiki Bence. – Én szolgáltam ki őket, s én is szedtem le távozásuk után az asztalt. Ilyenkor a maradékokat, az elhasznált szalvétákat a hulladék közé öntjük. Ahogy az telik, ürítjük a kukákba. S bár a nagy hajtásban nem emlékeztem arra, hogy lett volna ott boríték, gondoltam, egy próbát megér. Kutakodásunk sikerrel járt. Amikor a pár újból felhívott bennünket, elkértem a telefont, s mondtam: be lehet fáradni a kemény kétszázezer forintért. A megkönnyebbült örömöt és hálálkodást nem lehet szavakkal leírni. A történetet elmeséltem édesanyámnak is, aki sírva fakadt, olyannyira büszke volt arra, ahogyan cselekedtem.

A pár másnap délben is ott ebédelt. Megköszönték a Puskás-kollektíva becsületes és tisztességes hozzáállását, amely Sopron hírnevét is öregbítette.