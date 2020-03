Virtuális templom a lelki táplálékra vágyóknak

A Líceumban sokaknak hozzátartozik a mindennapi rutinjához a lelki betevő előteremtése. Nem maradhatnak a válsághelyzetben sem hitbéli táplálék nélkül! – döntött az iskolalelkész. Simon Attila a közösségi megosztón „építette fel” a Berzsenyi Kápolnát.

„Kedves Betérő Vándor! Szükség esetére berendeztük ezt a most még kicsit üres, de reméljük hamarosan otthonos kis virtuális kápolnát. Ha szükséged van egy kis lelki tartalomra, kérlek, húzódj te is ide be, töltődj, és új erővel felfrissülve folytasd az utadat. Csütörtökönként délelőtt mindig lesz itt valaki, aki ha kell, meghallgat, vagy ha kell egy lelki fröccs, tölt neked egyet!” – invitálja betérésre az internethasználókat nemcsak a Líceumból a Berzsenyi Kápolna a Facebookon. Simon Attila iskolalelkész indította el és üzemelteti az oldalt.

– Azért hoztam létre, hogy akinek szüksége van rá, itt mindig találjon lelki tartalmakat, napi igét, biztató szavakat. Itt lehet követni az iskolai áhítatokat is, amiket nem szüneteltetünk a válsághelyzet idején sem, hiszen ugyanúgy hozzátartoznak a Líceum életéhez, mint a tanórák – mondja Simon Attila. A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium veszélyhelyzeti ideiglenes virtuális mobil kápolnája hetente megújuló lelki tartalommal várja a betérőket, csütörtökön pedig a csetablakban is elérhető lesz a lelkész.

– Sok licistának hozzátartozik a mindennapjához az, hogy keresik a lelki kenyeret is. Néhányan a reggeli misékre, áhítatokra járnak a tanítási órák előtt, vannak, akik az Aquinói Szent Tamás örökimádás kápolnában töltik a lyukasóráikat. Tudom, hogy vannak, akik azért szólítanak meg engem a folyosón vagy a tanáriban, mert valami lelki támogatást remélnek. Ez most csakis virtuális úton lehetséges, de lehetséges! – hangsúlyozza Simon Attila, akinek új tapasztalata, hogy van olyan diák, aki a neten keresztül őszintébben nyílik meg.

Az iskolalelkésznek új terep a virtuális iskola, tantermekkel és most már kápolnával, sok idejét emészti fel a tartalommal való megtöltésük, mégis azt mondja, megéri. Bátorítja a tanulókat, kollégákat is, ha van ötletük, osszák meg vele, hogy a Berzsenyi Kápolna színes lehessen, mint egy rózsaablak.

– Az iskolai lelki vezetés alapköve a jelenlét, ezt pedig mindenképpen biztosítani kell. A csetablakban először talán olyanok fognak felbukkanni, akik szeretnének egy pár szót velem váltani, vagy csak érdeklődnek. De éppen ezek a beszélgetések azok, amelyek akár komoly eszmecserévé nőhetnek, megnyugvást, hitet, lelki békét adhatnak. Éppúgy, mint egy kápolnában – zárta Simon Attila.