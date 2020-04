Virágvásárt tartottak Kapuváron – fotók

Idén sem maradt el az immár hagyományosnak mondható muskátlivásár Kapuváron.

A Kapuvári Kertészet és a Kapukom jóvoltából idén sem maradt el az immár hagyományosnak mondható muskátlivásár Kapuváron. A Kerékpáros centrumhoz várták a virágkedvelőket. A repertoárban muskátli, petúnia, tölcsérjázmin, és a Kapuvári Kertészet tápanyagdús előrekevert virágföldje szerepelt. Ahhoz, hogy a virágosztás biztonságosan és gördülékenyen haladjon, három átvevőhelyet állítottak fel. A Kapukom kft munkatársai az önkéntes segítőkkel kiegészülve szolgálták ki a vevőket.

-Külön átvevőhelyen kapták meg a virágaikat azok, akik telefonon előrendeltek. Egy távolabbi standnál vártuk a 65 év felettieket, és tőlük még távolabb a 65 évnél fiatalabbakat. Szűcs Kálmán, a Kapuvári Virágkertészet vezetője idén is önköltséges árakon bocsájtotta a kapuváriak rendelkezésére a palántákat. Sem a virágokban, sem az árakban nem volt változás a tavalyi évhez képest. Az előzetes rendelések alapján összeállítottuk a személyes csomagokat, amelyet egy külön expressz-soron vehettek át az igénylők – nyilatkozta lapunknak a Kapukom kft ügyvezetője, Németh D. László. Hozzátette, az előrendelésekre idén először került sor. Úgy tűnik jól működött, bevált, így ezt a jövőben is alkalmazzák.

– A járványügyi vészhelyzetre tekintettel megkértünk mindenkit, hogy tartsák be az előírásokat, egymástól tartsák a távolságot és viseljenek maszkot. Ebben partnerek voltak a kapuváriak, fegyelmezetten vártak a sorukra, amit ezúton is köszönünk. Akárcsak a babóti polgárőröknek, akik a koordinálásban segédkeztek. Zökkenőmentesen haladt a kiszolgálás. A vásárlás helyszínét előzetesen és a virágosztás során is folyamatosan fertőtlenítettük – emelte ki az ügyvezető. A vásáron közel 9 ezer virág talált gazdára. Németh D. László a Kisalföldnek végül elmondta – A virágosztás Kapuvár hagyományos éves muskátlivására, kapuváriaknak.

A kapuvári Németh László feleségével érkezett a vásárra, a 65 éven felüliek standjánál várták ki türelemmel a sorukat: – Muskátliért érkeztünk. Szépek a virágok, bőséges a választék – nyilatkozta a Kisalföldnek Németh László, akinek, bár az udvarán bőségesen akad virág, a megvásárolt muskátlival még szebbé, színpompásabbá teszik portájukat.