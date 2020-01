Világújdonság Győrött a stroke felismerésében

A kórházi tartózkodást jelentősen lerövidítheti és sokkal pontosabb diagnózist eredményezhet az új fejlesztés, a videófejimpulzus-tesztszemüveg.

Magyarországon először a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban kezdték el alkalmazni a köznyelvben „stroke-szemüvegként” vagy a „szem EKG-jaként” is emlegetett eszközt. Segítségével a súlyos, heveny szédüléssel kórházba kerülő betegről gyorsan, a betegágy mellett kideríthető, hogy az életét veszélyeztető hátsóskála-stroke vagy a veszélytelenebb, belsőfül-eredetű szédülés okozza-e a panaszait.

– Az összes stroke-esetnek körülbelül 20 százaléka hátsóskála-stroke, amely a kisagy és az agytörzs területét érinti – tudtuk meg dr. Tamás T. László fül-orr-gégész főorvostól. – Az ilyen helyen létrejövő stroke felismerése azért rendkívül nehéz, mert csak a betegek 50 százalékánál észlelhetőek olyan ideggyógyászati kórjelek, amelyek alapján a stroke diagnózisa egyértelmű.

Az esetek felében azonban csak borzasztó erős szédülés jelentkezik, és ez a tünet megegyezik a belsőfül-eredetű szédülés tüneteivel. A Magyarországon meghonosodott sürgősségi gyakorlat alapján a kérdéses esetekben automatikusan akut natív koponya CT-vizsgálatot végeznek, hogy kizárják a stroke-ot. A koponya CT azonban a kisagyi infarktusoknak sajnos csak az egynegyedét mutatja ki az első 24 órában.

A szemüveg a szemmozgásokat analizálva, amelyek szédüléssel járó stroke esetén azonnal megváltoznak, 90 százalékos biztonsággal tudja megállapítani, hogy az izolált, súlyos szédülések hátterében állhat-e kisagyi infark­tus – mondta el dr. Tamás T. László. – A működés lényege, hogy szoftverrel vizsgáljuk, az úgynevezett vestibulo-ocularis reflexet, amely működése a belsőfül-eredetű problémáknál károsodik, míg stroke esetében sértetlen marad.

A minél pontosabb diagnózis nagyon fontos, ugyanis a kisagyi stroke által okozott duzzanat akár létfontosságú agytörzsi központokat is nyomás alá helyezhet, amiből életveszélyes állapot alakulhat ki. Másrészt a diagnosztikai folyamat gyorsítása segíthet abban, hogy több stroke-os beteg részesülhessen akut, oki terápiában. Természetesen ilyen esetekben a vérzés kizárására kötelező a koponya CT-vizsgálat. Harmadsorban a stroke-ok biztos diagnosztikájával a beteg stroke-protokoll szerinti kivizsgálásban és stroke-megelőző kezelésben részesülhet, így egy újabb, akár jóval súlyosabb szélütés kockázatát is csökkenthetjük – magyarázta el dr. Tamás T. László.

Fontos kiemelni azonban, hogy a szédüléssel jelentkező hátsóskála-stroke súlyos tüneteket produkál, tehát ha enyhe szédülést tapasztalunk, nem kell rögtön a sürgősségi osztályra rohanni, halálos kimenetelű agyi duzzanattól tartva.

– Ha belsőfül-eredetű a szédülés, amely háromszor gyakoribb, mint a keringési eredetű, akkor is fontos, hogy minél hamarabb megkezdjük a szükséges kezelést, mivel a gyógyszeres terápia mellett, amely különbözik a keringési okból kialakuló szédülések gyógyszeres kezelésétől, megfelelő egyensúlyi torna is szükséges a teljes felépüléshez – mondta el dr. Tamás T. László. – Ha ez elmarad vagy túl későn kezdjük meg, akkor a betegnél gyors fejmozgások során szellemképes látás alakulhat ki és krónikus szédüléses panaszok maradhatnak vissza. Természetesen, ha nem tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani, hogy a két lehetőség közül melyikkel állunk szemben, akkor a veszélyesebb stroke ellátására fókuszálunk, ami azonban késleltetheti a tényleges probléma elhárítását.

További pozitívum, hogy a szemüvegen van egy külön program a szédülés leggyakoribb formájának, a jóindulatú helyzeti szédülésnek (BPPV) a megállapítására is. A műszer tehát amellett, hogy a felesleges CT-vizsgálatok számát és a betegek sugárterhelését csökkenti, az ellátást hatékonyabbá, a várakozási időket pedig rövidebbé teszi, egy sokoldalú eszköz a különböző eredetű szédülések okának a megállapítására is. Sőt, e telemedicina révén ma már arra is lehetőség van, hogy a szemüveg segítségével a szemmozgások adatait a szédülő betegek diagnosztikájában és ellátásában jártas intézetekben értékeljék ki.

– A stroke-szemüveg életeket ment és költségeket csökkent – hangsúlyozta dr. Tamás T. László. – Ráadásul, mint sok jót a világban, ezt is magyarok találták ki, jelesül Halmágyi Gábor neurológusprofesszor és csapata – mosolyog a főorvos.