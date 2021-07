Világhálón a megye értékei

A „Négy vármegye kincsei” című, megyei értékeket bemutató könyv után immár az interneten is elérhető a Győr-Moson-Sopron megyei értéktár a megyerikum.hu oldalon. Németh Zoltánnal, a megyei önkormányzat elnökével és dr. Pető Péterrel, a megyei értéktárbizottság elnökével beszélgettünk a megye értékeiről és a honlapról.

– Miért volt szüksége az értéktárnak egy önálló honlapra?

Dr. Pető Péter:

– A „Négy vármegye kincsei” című, megyerikumokat összegző könyvre tavaly őszi bemutatása óta folyamatos az igény és több jelzés érkezett, hogy az egyetemi oktatásban is szívesen használnák a kiadványt. A nagy sikerre való tekintettel úgy döntöttünk, hogy a könyv szín- és képvilágára építve egy új honlapot hozunk létre. A megyerikumkönyvet pedig digitalizáljuk és a portálról mindenki ingyenesen letöltheti majd e-book formában.

A megyei értéktárbizottság nemcsak gyűjti a megyerikumokat és felterjeszti az értékeket a hungarikum-államtitkárságra, hanem segíti a települési értéktárakat és az állampolgárokat abban, hogy ők is tudjanak értéket jelölni. Az új honlap segítséget nyújt abban, hogy hova és hogyan kell benyújtani a jelöléseket, emellett feltüntettük a megyében létező helyi értéktárak elérhetőségét, de bemutatjuk a nemzeti értékpiramist is, ami az értékek egymásra épülését és a jelölés rendjét határozza meg.

Németh Zoltán:

– Magam is tapasztalom, hogy a bizottság igen aktív munkát végez. Ráadásul olyan emberek a tagjai, akik egytől egyig szívükön viselik a megyerikumok sorsát. Az új megyerikumok jelölése pedig elég sok szereplőt mozgat meg a legkisebb falvaktól egészen a nagyvárosokig. Nagy dolognak tartom, hogy ekkora társadalmi erő rejlik egy-egy helyi értében, ezért különösen is jó érezni, hogy mennyien állnak egy ilyen közösségi értékteremtő-értékmentő tevékenység mögé.

Egyedülálló tájegységi értéktárak

– A pandémia idején sok helyen megállt, lelassult az élet.

Dr. Pető Péter:

– Az elmúlt két évben mi viszont azt tapasztaltuk, hogy az értékekben való gondolkodás nem állt meg. Részben, mert a pandémia első időszakának a terméke volt a kötet, a második és harmadik hullám idején pedig a digitális fejlesztéssel foglalkoztunk. Ugyanezen időszakban megyénkben négy új települési, valamint két tájegységi értéktár is létrejött. A térségi, helyi szereplők továbbgondolták azt, hogy a nemzeti értékgyűjtésben miként lenne érdemes együttműködni. Így a Fertő-tájon a Világörökség Egyesület kezelésében jött létre egy tájegységi értéktár és a Szigetközben a Szigetköz Natúrpark Egyesület kezelésében még egy. Ezeknek a megalakulását az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya pályázati forrásból támogatta. Egyedülállók vagyunk országosan abban is, hogy három tájegységi értéktár is működik megyénk területén, hiszen a Sokorói tájegységi értéktár már 2015 óta létezik.

Négy helyi értéktár is létrejött az utóbbi időben: Győrben, Gönyűn, Kisbodakon és Győrzámolyon, valamint további 3-4 településen még folyamatban van. Amikor 2014-ben a megyei értéktárbizottság elnöke lettem, 43 működő értéktára volt a megyének, ez mára 70-re emelkedett.

A pandémia második és a harmadik hulláma között, októberben, Lébényben újjáalakult a települési értéktár. Első tevékenységük volt, hogy jelölték s azóta már megyerikummá is vált a Dunántúl egyik leghíresebb, legrégebben épített román kori öröksége, a lébényi Szent Jakab-templom, amely a Szent Jakab-zarándokútvonalnak is része.

Vannak még értékeink

– Gyarapodtak-e nyilvántartott értékek?

Dr. Pető Péter:

– Tavaly szeptemberben tudott a megyei értéktárbizottság ülést tartani, akkor 5 új értéket vettünk fel. A pandémiás időszakban is sikerült olyan jelentős megyei értékeket rögzíteni, mint például a Dr. Batthyány-Strattmann László-örökség Dunakilitin, ami egész Európában jelentős, nemcsak nálunk. Régóta vártuk a megyei értéktárba Boldog Apor Vilmos vértanúságát és az ő szellemi hagyatékát, mert azt gondoljuk, hogy ez egy olyan XX. századi életpélda, amely alkalmas az össznemzeti magyar identitás erősítésére is. Megmutatja, hogyan válik vértanúvá egy keresztény kultúrából származó ember a XX. században. Boldog Apor Vilmos egy erdélyi arisztokrata családból származó pap, aki végigjárja a ranglétrát, majd háborús körülmények között lesz Győrben püspök. Itt a nőket védve az őket ért orosz katonai támadástól szenved el vértanúságot, majd a halála előtt megbocsát az őt lelövő orosz tisztnek.

– Vannak még értékek, amelyek előkerülhetnek?

Dr. Pető Péter:

– A lehetőségek gyakorlatilag korlátlanok, hiszen 182 önálló jogú település van a megyében, és mindenhol van valami olyan kiemelkedő jelentőségű dolog, amit még nem rögzítettek. A megyei értéktárnak nem az a dolga, hogy a régészek által feltárt emlékeket, az építészek által körülírt csodálatos templomokat egyenként regisztrálja. Feladata az, hogy olyan értékeket segítsen feltárni és a közönség elé kivinni, amelyek alkalmasak az identitásépítésre, ugyanakkor túlmutatnak a település vagy tájegység szokásain, hagyományain. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy a települési értéktárak jól fejlődjenek és erősek legyenek, mert akkor lehet minőségi munkát végezni a megyei értéktárban. Ezt erősíti meg a jogalkotás is. A 2020 nyarán hozott új jogszabály egyrészt lehetővé teszi az online értékjelölést, ami jelentősen megkönnyíti a folyamatot, másrészt pedig megerősíti a megyei értéktárak szerepét.

A kiemelkedő értéktől egy lépés a hungarikum

– A megyei értéktől a hungarikumokig vezető úton a következő lépés a kiemelkedő nemzeti értékek. Van a megyének ilyen jelölése?

Dr. Pető Péter:

– Igen, az egyik jelölésünk az Audi TT, amit az Audi Hungaria Zrt.-vel közösen terjesztünk elő. Különleges üzenete van számunkra, hogy egy nyugati multicég fantáziát lát ebben a tipikusan magyar értékregiszterben, a felterjesztés jelenleg szakbizottság előtt van. Ez az érték azért volt fontos számunkra, mert a TT volt idáig az egyetlen olyan Audi, amely az utolsó csavarig Magyarországon készült. Ebben a típusban csak magyar mérnöki fejlesztések, tehát magyar innováció is volt. Magyarországon készült és magyar szellemi közreműködéssel, de világszínvonalú technológiával, tehát igazi magyar sikertörténet. A másik jelölésünk a Szigetköz természeti kincsei, az alatta található ivóvízkincs, valamint a Szigetközi Friss Víz nevű gasztrotermék. Ezek a döntések folyamatban vannak.

Új jelölésünk pedig a Győrben található Szent László-herma, az ország harmadik legfontosabb szakrális értéke. A város vezetésével együttműködünk, hogy e jeles érték a város 750. évfordulóján belül felkerülhessen a kiemelkedő nemzeti értékek listájára. Reményeink szerint erre ősszel sor is kerül.

Németh Zoltán:

– Mindezekből is látszik, hogy Győr-Moson-Sopron mennyire sokszínű, hogy keresztény gyökereink és magyar hagyományaink mennyire részei most is a mindennapjainknak. Ha nem becsüljük a múltat, akkor jövőnk sincs, hiszen biztos jövőt csak értékeinket megőrizve lehet építeni. Köszönöm Pető Péter kiváló munkáját, aki nagyon jó érzékkel, szívvel-lélekkel gondozza évek óta megyénk értékeit és működteti az értéktárbizottságot. Hasonló lendületet kívánok további feladataihoz.

A cikk a megyei önkormányzat támogatásával készült.