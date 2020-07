Vihar után: kinyit a vizes játszótér és megnyílt Dunakapu mélygarázs Győrben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint pénteken is várhatóak záporok, zivatarok, helyenként viharos széllökések térségünkben. Ezért a Győr-Szol Zrt. munkatársai készenlétben maradnak, hogy a katasztrófavédelemmel közösen azonnal reagálni tudjanak, egy újabb vihar esetén. A szolgáltató kéri a lakosságot, hogy saját biztonságuk érdekében erős szélben lehetőség szerint ne tartózkodjanak a parkokban, illetve körültekintően közlekedjenek és parkoljanak a közterületeken, elsősorban a fákkal szegélyezett utakon, járdákon, parkok környékén valamint a temetőkben.

Kinyit a „vizes” játszótér

A Bisinger parkban is befejeződött a balesetveszély elhárítása és a takarítás pénteken. Amennyiben az időjárás engedi július 25-én, szombaton a „vizes” játszótér is kinyit. A Győr-Szol Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a játékeszközök kedvezőtlen időjárási körülmények esetén automatikusan leállnak. Jó idő esetén a „vizes” játszótér szombattól ismét 10 és 20 óra között várja a látogatókat.

Megnyitják a mélygarázs legalsó szintjét

A Dunakapu mélygarázs legalsó (P3) szintjén is végeztek a szakemberek a felgyűlt szennyeződés takarításával, így pénteken délután 3 órától az alsó szintet is használatba vehették az autósok. A liftek közül továbbra is a Bástya utca felőli bejáratnál található működik a létesítményben.