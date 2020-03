Veres Dávid kutatja Jánossomorja múltját, kezdeményezésére sírkeresztet is felújítottak

A Valaha Volt Jánossomorja Facebook-oldal működtetője, a Jánossomorjai Füzetek szerkesztője kutatásait már több kiállításon is bemutatta. Veres Dávid mesélt a császárréti kanyarnál lévő sírkereszt felújításáról is.

– 2002–2008 között a JTV-nél is dolgoztam. Abban az időben készítettünk több helytörténeti vonatkozású anyagot. A szakdolgozataim témái is e körből kerültek ki. Majd a Jánossomorjai Füzetek indulása után ismét kedvet éreztem, hogy ezzel foglalkozzak. Aztán 2010 körül találtam egy világháborús emlékművekkel foglalkozó blogot. Akkor tudatosult bennem, hogy helyben, a három település emlékművei vagy hiányosak, vagy ha meg is vannak, nem sokat tudunk a történetükről, illetve magukról az elesettekről sem – avat be a kezdetekbe Veres Dávid jánossomorjai helytörténész. Az első és második világháborús hősök kutatása, emlékművek felújítása, állítása, a magyar, német, orosz katonasírok felújítása és emelése a helyi temetőkben, illetve külterületen szintén a fiatalember nevéhez köthető.

Tárlat a Hármashalom történetéről

– 2013-ban ez bővült a Facebookon a Valaha Volt Jánossomorja oldallal, ami már hét éve megy. Helytörténeti kiadványok, internet, idős emberek visszaemlékezései, régebbi újságcikkek, dokumentumok felhasználásával kutatok, ritkábban levéltárban – avat be a munkába.

A helytörténeti gyűjteményben Veres Dávid már összeállított első és második világháborús kiállítást is, elsősorban fényképekből, adatokból. Nyáron a Hármashalom felújításához kötődően egy kisebb tárlatra készülnek, ami a Hármashalom történetével foglalkozik.

– Tavaly év végén a 86-os út mellett, a császárréti kanyarnál álló sírkeresztet kezdeményezésemre Szalai Ádám helyi kőfaragó készítette el. Állt korábban ott már egy fakereszt, melyet Németh Sándor gondozott, lenyírta a füvet. De a halála után ez elmaradt. A fiával egyeztetve egy kőkeresztre gondoltunk, ez jobban bírja az időjárás viszontagságait. A költségeket az önkormányzat állta – részletezte Dávid, aki most a Jánossomorjai Füzetek szerkesztésén is dolgozik.

Szintén a tervei közt szerepel, hogy az első világháborús áldozatok emléktábláját új nevekkel egészítsék ki. Kezdeményezésére a pusztasomorjai templom falára 2014-ben, az első világháború kitörésének századik évfordulóján helyezték el a táblát. Akkor nem volt teljes a névsor, s a hiányzó neveknek helyet hagytak. Annyit tudnak, harmincan vesztették életüket a háborúban.

Kereszt a fiatal katonának

Wenesz Károly az orosz katonák továbbvonulása után lovas kocsin tartott a földjük felé, amikor egy 20–23 év körüli katona holttestére bukkant. Két nap múlva a község munkásai temették el, sírját fejfával is ellátták, aminek aztán nyoma veszett. A kitelepítésig a helybéliek a sírokat gondozták, ám a lakosságcserével ez megszűnt. A rendszerváltás után a németországi Bremenhavenből érkező Else Rosenblatt a háborúban elhunyt testvérét keresve jutott el Mosonszentpéterre. Az életben maradt bajtársai arról számoltak be, hogy a falut elhagyva,

Mosonszolnok irányába haladva esett el társuk. Az asszony Wenesz Károllyal járt is a helyszínen, az életkor, illetve a halálozás helye alapján az ismeretlen katonát öccseként azonosította be.