Véradással segítenek az egyetemisták Győrben

A Széchenyi István Egyetem győri aulájába szervezett véradást most ugyan nem tarthatta meg a Hallgatói Önkormányzat, de az önkéntes segítségnyújtásról senkinek sem kell lemondania. Időpontfoglalással biztonságosan adhat vért az ország bármelyik pontján. Győrben több tucat egyetemista nyújtotta karját az elmúlt napokban.

Véradásra valamennyi 18 és 65 év közötti, legalább 50 kilogramm testsúlyú egészséges felnőtt jelentkezhet. A lehetőséggel minden félévben szép számmal élnek a széchenyis egyetemisták, akiket most egyéni, önkéntes segítségnyújtásra buzdít a SZE Hallgatói Önkormányzata (HÖK).

„A Széchenyi István Egyetem és a SZE HÖK is elkötelezett abban, hogy olyan társadalmi tevékenységet folytasson, amivel segítheti embertársainkat. Ilyen a véradás is, amit közösségi programként minden félévben egyszer meg szoktunk szervezni az egyetem aulájában. Büszkén mondhatom, hogy eddig mindig sokan nyújtották karjukat. Mostanra hirdettük volna meg a következő véradást, amelyet sajnos a koronavírus-járvány miatt hozott intézkedésekkel összhangban ebben a szemeszterben nem tarthattunk meg, viszont a közösségimédia-felületeinken, illetve ezúton is arra buzdítjuk az egyetemi polgárokat, hogy aki teheti, foglaljon időpontot a központi vérellátó honlapján, ahol biztonságban adhat vért” – nyilatkozta érdeklődésünkre Szakálos Barnabás, a SZE HÖK kommunikációs osztályának vezetője, aki őszintén reméli, hogy az őszi véradásra már a győri kampusz aulájában kerület sor.

Felhívta a figyelmet: életeket is menthet a vérkészlet, friss tanulmányok szerint pedig a vírussal szembeni küzdelemben a betegségen már átesett emberek vérében található ellenanyagot is felhasználják a kutatók. A járvány miatt az elmúlt hónapokban kevesebben tudtak vért adni, pedig a tartalékra mindig nagy szükség van. „Azonban örömmel mondhatom, hogy legutóbbi felhívásunk hatására csak Győrben több tucat hallgató nyújtotta karját” – tájékoztatott Szakálos Barnabás, aki maga is többszörös véradó.

Tudta? Országos Vérellátó Szolgálat közleménye szerint eddig valamennyi virológiával és vérellátással foglalkozó publikáció a vírus légutakon történő átvitelét igazolta, nem volt vérátömlesztéssel történő betegségátvitel.