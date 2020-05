Véradással is segít az ipartestület Mosonmagyaróváron

A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület tagjai a koronavírus-járvány idején a segítségnyújtás több formájával is élnek. Így péntekre véradást szerveznek.

Éppen a napokban írtunk arról, hogy Pap István, a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület tagja vállalta a Karolina Kórház festését. Winkler Károly, a civil szervezet elnöke szerint a járványügyi helyzetben több formában is igyekeznek segíteni.

– Fontosnak tartottuk, hogy egy ilyen rendkívüli helyzetben, mint a mostani, az iparosság is megmozduljon és segítséget nyújtson – emelte ki Winkler Károly, aki cége nevében a mosonmagyaróvári kórháznak ezer darab szájmaszkot adományozott, míg a csornai kórházba ötszázat juttatott. Most WC-papírt gyűjtenek, szintén a Lajta-parti város kórházának, illetve a szociális intézménynek. További terv egy nagy értékű orvosi eszköz beszerzése is.

– Egy olyan orvosi eszközre szeretnénk gyűjteni, mely nem csak a koronavírus-járvány idején használható és több betegség diagnosztizálására alkalmas. Ennek értéke 14 millió forint – emelte ki az elnök.

Most pénteken délután 2 és este 6 óra között pedig az iparosszékházban (Mosonmagyaróvár, Szent Imre utca 3.) retró véradásra várják a tagjaikat és minden érdeklődőt az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt közreműködésével.

Az egyesületi vezetőt arról is kérdeztük, hogy milyen időszakot hagynak maguk mögött az iparosok.

– Egyesületünk vezetősége ezen időszak alatt is tartott gyűléseket. Megkérdeztük tagjainkat, hogy hogyan érintette őket az elmúlt két hónap. Több területen részlegesen leállás volt, mint a vendéglátásban, szépségiparban, autószerelőknél, személyszállítással foglalkozó cégeknél, utazási irodáknál. Talán az építőipart érintette kevésbé, igaz, itt viszont elmaradtak az ausztriai munkák. Szerencsére viszonylag rövid ideig tartott, és ma már a legtöbben újra tudnak dolgozni. A mesterembereink meg rendelkeznek annyi tartalékkal, hogy ezt az időszakot át tudták vészelni – fűzte hozzá Winkler Károly.