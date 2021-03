Végre lesz elegendő víz Harkán

Hosszú évek problémája oldódik meg Harkán, napokon belül elkezdődik a 200 milliméteres vízfőnyomó-vezeték építése. Ezzel megszűnnek a nyomásproblémák és akik eddig vízórára vagy bekötésre vártak, hamarosan rácsatlakozhatnak a hálózatra.

Harka és a Gidapatak lakópark között a jelenlegi 150 milliméter átmérőjű ivóvízvezetéket 200 milliméteresre cserélik. Az új, korszerű vezeték a régivel párhuzamosan halad majd és a tervek szerint három hónap alatt készül el. A beruházásnak köszönhetően ötven százalékban javul a település vízellátása.

– Sikerült megállapodnunk a vízmű szakembereivel. Egy olyan műszaki megoldást dolgoztak ki, hogy egyelőre nem kell a Sopronig tartó teljes szakaszon megépíteni az új, nagyobb átmérőjű főnyomóvezetéket, hanem elég csak a feléig. Ez is olyan vízmennyiséget biztosít, hogy a nyári időszakban nem kell majd nyomáscsökkenéstől tartani még akkor sem, ha a most vízórára várakozók is rácsatlakoznak a hálózatra – mondta örömmel Duschanek Péter, Harka polgármestere. Hozzátette, a Harka és a Gidapatak lakópark közötti 1,3 kilométeres szakasz költsége 50 millió forint, amelyből tízet a vízműtulajdonos önkormányzatok, húszat két harkai vállalkozó, húszat pedig a harkai önkormányzat önerőből finanszíroz. Az egyik beruházó a Villa lakóparkot szeretné bővíteni, a másik pedig egy kéthektáros területen kezd új ingatlanfejlesztésbe a település Sopron felőli részén. Számukra létfontosságú a megfelelő kapacitású ivóvízhálózat.

– Hangsúlyozni kell, hogy ez nem végleges megoldás, a Gidapatak lakópark és Sopron közötti bővítésre is szükség van egy következő lépcsőben. A lehetőségeinkből most ennyire tellett. Szigorú a költségvetésünk, de szerencsére az iparűzési adóbevételünkből a kieső részt a kormány visszatéríti, így nem kellett lemondani erről a fontos beruházásról – tette hozzá Duschanek Péter, aki reméli, hogy a szolgáltató 1–2 héten belül feloldja a vízóra-felszerelési tilalmat. Azt is elmondta, hogy az említett két beruházás kivételével a jövőben fejlesztési hozzájárulást fog kérni az önkormányzat mindazoktól, akik vízórát igényelnek. Részben ez képezi majd a második szakasz kiépítésének fedezetét.

Harkán az elmúlt években oly mértékben megnőtt a lakosságszám, s ezzel a vízfogyasztás is, amit már nehezen bírt el a régi vezeték. A jelenlegi vezeték a hetvenes években épült, akkor mintegy ezren laktak a településen, most viszont háromezren. Ezért nyáron a helyi önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt.-vel egyetértésben kénytelen volt korlátozni a vízfogyasztást.