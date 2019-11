Végre jelzőlámpa épül Kapuváron a Penny-átkelőhöz

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, decemberben megkezdik a jelzőlámpás ­gyalogátkelő kialakítását a Penny-átkelőnél.

Az elmúlt években több baleset is történt Kapuváron, a 85-ös számú főút kivezető szakaszán lévő gyalogátkelőhelynél, ezek között sajnos halálos kimenetelűek is. A gyalogátkelő biztonságosabbá tételéhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. első lépésként sárga villogót helyezett a zebrához, a következő beavatkozás pedig egy 30-as sebességkorlátozó tábla kihelyezése volt.

Most úgy tűnik, hogy a korábban előirányzott jelzőlámpás forgalomirányítás is megvalósul. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közleménye szerint átadták a munkaterületet, és a megbízott kivitelező decemberben kezdi a munkát. – A jelzőlámpás csomópont forgalomtól függő üzemmódban működik majd. Ezt azt jelenti, hogy a csomóponthoz érkező jármű érzékelőn áthaladva kap szabad jelzést. A gyalogosoknak, kerékpárosoknak nyomógombbal kell a szabad jelzést kérniük. Bejelentkezés nélküli esetben a csomópont úgynevezett általános piros üzemmódba kerül, minden irányban tilos jelzés van addig, amíg a detektorokon jármű- vagy gyalogosbejelentkezés nem történik – fejtette ki a Magyar Közút. Arra is kitértek, hogy az intézkedéssel a forgalombiztonság növelését és a felesleges várakozási idő csökkentését szeretnék elérni.

– A vezérlő beállítását úgy terveztük, hogy a csomóponthoz érkező járművek akkor tudjanak megállás nélkül áthaladni, ha azok a megengedett sebességgel közlekednek.

– Az építés a forgalom fenntartása mellett zajlik majd, teljes lezárásokra nem kell számítani, az árkok, munkagödrök, burkolat felbontások miatt kérik a közlekedők türelmét és óvatosságát a munkaterületen való közlekedéshez. A fejlesztést két ütemben hajtják végre, az útépítési és jelzőlámpa-telepítési munkákat követően elkészítik a berendezés elektromos ellátását. – A jelzőlámpás forgalomirányítás társaságunk beruházásában valósul meg, előkészítésében az érintett önkormányzat, a rendőrség és a térség országgyűlési képviselője is aktívan részt vett. Célja, hogy a balesetek számát érdemben csökkentsük, de ehhez feltétlenül szükséges a közlekedők közreműködése is. A jelzőlámpás csomópont kiépítését követően is kérjük a közlekedőket, hogy kellő óvatossággal és körültekintéssel használják a csomópontot, ezzel is megelőzve a korábbiakhoz hasonló balesetek kialakulását – zárta végül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.