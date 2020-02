Véget érhet az aranykor: visszaesés jöhet az új építésű lakások piacán

Mind a vevők, mind az eladók kivárnak az ingatlanpiacon. A tervasztalról keltek el a lakások az elmúlt öt évben, de ennek vége.

– Mosonmagyaróváron idén elkelnek az utolsó, még ötszázalékos áfával épült lakások- számolt be róla a Kisalföldnek Méhes Dávid beruházó. Ahogy mondta: most minden beruházó kivár, így egy-két éves visszaeséssel számolnak. – Öt év alatt annyi lakást adtunk el, amennyit soha, és valószínűleg már nem is lesz többé ilyen aranykor, amikor a tervasztalról kelnek el a lakások – mondta, de azt is leszögezte: a válság hét éve alatt leálltak az építkezések Mosonmagyaróváron, miközben egy ekkora városban évente 150 új lakásra van igény.

Méhes Dávid azt mondja: a válság hét éve alatt hiányként feltorlódott mintegy ezer lakást gyorsan elkapkodták Mosonmagyaróváron. Az öt éve kezdődött fellendülés elején megtakarítással rendelkezők voltak a vevők, tavaly már jórészt bankhitelesek. A szakértő úgy látja: hiába elérhetőek a bankhitelek, mostanra a szükséges 7–9 millió forintos önerő már keveseknek áll rendelkezésére. Minden bizonnyal visszakerülnek a dolgok a normális kerékvágásba, vagyis a tervasztalról újra csak a lakások 15–20 százalékát értékesítik és a társasházak átadásakor is vevőre vár még 10 százalék. Méhes Dávid szerint eljön a kisebb, 15–20 lakásos projektek ideje.

Sok a beköltöző

– A november és a december nagyon pörgős volt, csak decemberben hatvanhárom otthont adtunk el – közölte érdeklődésünkre Szabó Ákos, Győr legnagyobb ingatlanfejlesztője, a CT Partners ügyvezetője. – Ha nem is ebben az ütemben, de továbbra is van érdeklődés, azzal együtt, hogy az áfaemelés miatt huszonkét százalékkal nőtt az új építésű lakások ára. Ötszázalékos áfával terhelt ingatlanból már csak egy-két darab van a kínálatunkban.

A falusi csok élénkített a piacon olyan településeken is, mint Pannonhalma. A panelek ára visszaesett, közelítve a realitáshoz, de a győrieket még mindig 18–20 millió forint között kínálják.

Szabó Ákos elmondta, hogy használt, újszerű lakás szinte nem található a győri ingatlanpiacon, a 40–45 négyzetméter közöttiek pedig pillanatok alatt elkelnek. Hozzátette, hogy sok a más városból érkező érdeklődő.

A drágát is el lehet adni

Sopronban érezhetően stagnál az ingatlanpiac, mind a vevők, mind az eladók várakozó állásponton vannak – vázolta Pölösné Csanádi Györgyi, a Pölös Ingatlan tulajdonosa. Sopronban és környékén leginkább a 40–50 millió forint közötti családi házakat és a 20–35 milliós lakásokat keresik. A drágábbaknak is van piacuk, de ott kicsit tovább tart az értékesítés. A vevők szívesen választják az emeleti, belvárosi téglalakásokat, az új építésűek közül pedig a nem tömeg jellegű lakótelepi ingatlanokat. 22–23 millió forintért már lehet kapni jó állapotban lévő, szép panellakásokat, bár ezekből most kevesebb fogy, tavaly ugyanis sok kikerült a piacra.