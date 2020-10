Védőnőképzést indít a Széchenyi István Egyetem

A Dunántúlon hiánypótló védőnőképzést indít jövő ősztől a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kara. A hungarikumnak számító hivatás oktatásában nagy hangsúlyt fektetnek a családcentrikus szemléletmód kialakítására és a gyakorlatszerzési lehetőségekre.

Negyven védőnő hallgató kezdheti meg tanulmányait nappali képzési formában jövő ősszel a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szakán. Amint azt Soósné dr. Kiss Zsuzsanna szak- és szakirányfelelős habilitált egyetemi docenstől megtudtuk, a képzés hiánypótló, hiszen Észak-Dunántúlon egyetlen képzőhelyen sem iratkozhattak be eddig hasonló képzésre a tanulni vágyók.

„A képzésindítás azért is indokolt, mert a védőnői munkaerőhiány országosan évtizedek óta változatlanul tíz-húszszázalékos. Ennek legfőbb oka az, hogy a szakmában magas a nyugdíjba vonuló korosztály aránya, és a meglevő képzőhelyekről kikerülő frissen végzett védőnők nem pótolják ezt a kiesést. Mára a szakma anyagi megbecsültsége és presztízse is nőtt, a kedvező bérezés és az, hogy manapság vállalkozóként is végezhető a védőnői munka, egyre vonzóbbá teszi a képzést. Az itt végzettek biztosan könnyedén el tudnak majd helyezkedni oklevelükkel” – indokolta a szakindítás szükségességét a szakirányfelelős.

Soósné dr. Kiss Zsuzsanna hangsúlyozta, a gyermeket nevelők támogatásának – az anyagi biztonság megteremtésén túl – nagyon fontos eleme, hogy olyan, családcentrikus szemléletmóddal rendelkező egészségügyi szakemberekre is számíthassanak, akik a gyermekek betegségének megelőzésében konkrét segítséggel és szemléletformálással is támogatják a szülőket.

Lendületet adnak a védőnői hivatásnak

„A védőnői szolgálatok keretében végzett fenti tevékenységeknek Magyarországon régmúltra visszanyúló történelmi gyökerei és hagyományai vannak. A nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális alapokon nyugvó Magyar Védőnői Szolgálat hungarikum, nemzeti érték, 2015-ben ünnepelte megalakulásának századik évfordulóját. Az országos lefedettséggel bíró védőnői szolgálatok hagyományos feladatkörei bővülnek gyermek szűrőprogramok folyamatos reformjával, a kiszűrt gondozottak után követesével és gondozásával, a méhnyakszűrés bevezetésével, a gyermek- és családvédelmi észlelő-jelzőrendszerrel kapcsolatos feladatokkal, a szoptatás támogatásának kiemelt feladatként történő kezelésével, egyes gyermekbetegségek hangsúlyos gondozásával, prevenciós munkával” – ismertette a részleteket a szakember, aki e sokrétű hivatást a pályaválasztás előtt álló férfiaknak is javasolja, s örömmel látná őket a képzésben.

„E szakma elsajátítása és gyakorlása nemtől független. Gondoljunk csak a férfi szülész, nőgyógyász szakorvosok gyógyításban betöltött szerepének történelmi gyökereire, s a férfi diplomás ápolók jelenlétének jótékony hatásaira is” – mutatott rá a szakfelelős.

Soósné dr. Kiss Zsuzsanna kollégáival az ország legfiatalabb védőnőképző helyszínén, a Széchenyi István Egyetemen olyan nyolc féléves képzést álmodott meg, amely a múltból merítve, az elődök eredményeire alapozva, az aktuális társadalmi, egészségügyi, családi, egyéni igényekre, változásokra reagálva eloszlatja a védőnői hivatással kapcsolatos elavult képeket.

Központban a gyakorlatszerzés

A Széchenyi István Egyetemen fontos része lesz a védőnőképzésnek a gyakorlatszerzés. A szakfelelős éppen ezért emelte ki, hogy az egyetemi órák mellett már a kezdetektől fogadják a hallgatókat a Petz Aladár Megyei és Oktató Kórházban, a szakrendelőkben, a védőnői munkavégzés legfontosabb színterein, a területi védőnői szolgálatokban és az iskolákban az oktató védőnők.

A képzés egyedisége, hogy a hallgatóknak az elméleti tudás kipróbálására nemcsak a külső szakmai gyakorlóhelyeken lesz lehetőségük, hanem Győrben és a környező településeken megtartott, védőnői szakmához kapcsolódó rendezvényeken, tudományos konferenciákon is.

Egyre színesebb a kar képzési kínálata

Dr. Nagy Sándor a kar dékánja hozzátette: nagy öröm, hogy a most akkreditált Gondozás és prevenció alapszakkal még színesebb lett az Egészség- és Sporttudományi Kar képzési kínálata, amelyben elérhetőek az Ápolás és betegellátás, Egészségügyi szervező, Sport- és Rekreációszervezés alapszakok, Rekreáció mesterszak mellett A gyermekkor mozgásfejlesztését segítő, illetve a Szülészeti-nőgyógyászati szonográfus szakirányú továbbképzések is.