Védekezésre fordítják a rendezvényekre szánt pénzt a mosonmagyaróvári régióban

Már mostanáig is több nagyobb rendezvény elmaradt Mosonmagyaróvár térségében, s idén a mosonmagyaróvári Volután, a kimlei sárkányhajó-fesztiválon, mecséri Ladikos Fesztiválon vagy a Hegyeshalmi Bornapokon sem kapcsolódhatunk ki.

Számos olyan rendezvény marad el Mosonmagyaróvár térségében, melyek nemcsak a helybelieket, hanem távolabbról érkezőket is vonzanak. Ilyen a kimlei Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál, melyet május 23-ra terveztek, a mecséri Ladikos Fesztivál vagy a Hegyeshalmi Bornapok is.

Minden eltolódik

A makettkiállítással indult volna áprilisban a mosonmagyaróvári nagyrendezvények sora, mely a majálishoz hasonlóan elmaradt. Júniusban nem tartják meg a Voluta fesztivált, ám Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatása szerint később a versenyrészét még megszervezhetik, koncertek nélkül. A makettkiállítást, a majálist és a Voluta-programokat a helyi önkormányzat közel 15 millió forinttal támogatta volna, mely összeget a járványügyi intézkedésekre csoportosították át. Árvay István polgármester a Kisalföld érdeklődésére megerősítette: a makettkiállítást belföldi résztvevőkkel őszre tervezik, és a Voluta sportprogramjainak is keresik az új időpontot. A Szent István Napok megtartásáról a hónap végéig hoz döntést a városvezető.

A kieső gépjárműadót kompenzálják

– Idén eddig már elmaradt többek között a majális, a német nap, jövő hétvégén lenne a Szigetközi Sárkányhajó Sport és Gyermek Fesztivál a helyi vízisport-egyesület főszervezésében, a novákpusztai falunap, de augusztus 15. előtt terveztük a Szent Iván-napi rendezvényt és az Evezd körbe Kimlét! programunkat is – hangsúlyozta érdeklődésünkre Eller Gizella kimlei polgármester. A faluvezető hozzátette: csak a gépjárműadó elvonása 8,4 millió forint kiesést jelent a költségvetésből. Így a fenti rendezvényekre szánt összeg némiképp kompenzálja az elvonást, de szükséges lesz az átcsoportosítás a járda- és útfelújításra szánt keretből is.

Jövőre gazdagabb program

– Március 15-én a hősök előtt már csak szűk körben, koszorúzással tisztelegtünk, és azóta a húsvéti tojáskeresést, az óvodásokkal közös májusfaállítást sem tartottuk meg. S minden bizonnyal elmarad a gyereknap, a hősök napján csak koszorúzni fogunk és a júliusi falunapot is érinti a korlátozás. A programokra szánt mintegy nyolcmillió forint a Hagyományőrző Község-

szépítő és Takarékoskodó Alapítvány számláján található. Az összeget a jövő évi programok gazdagabbá tételére fordítjuk – emelte ki Szőke László hegyeshalmi polgármester, megjegyezve, hogy óvintézkedésként 130 millió forint összegben függesztett fel beruházásokat. Azt reméli, hogy a hegyeshalmi búcsút augusztus végén már megtarthatják.

Lébényben is tartalékolnak

– A közösségi házba tervezett programok mellett a nagyobb rendezvényeinket is lemondtuk augusztus 15-ig, mint a majális, gyereknap. Június végén lett volna a városnapunk. Augusztus elején szerveztük volna meg a szabadtéri mozit. Esőnapi dátuma augusztus 22., talán akkor már megtarthatjuk – tudtuk meg Kovács Gábor lébényi polgármestertől. Hozzátette: a hónap végén a hősök napjára és a trianoni békediktátumra június 4-én koszorúzással emlékeznek majd szűk körben. Az elmaradó rendezvényekre tervezett több mint ötmillió forintot nem költik el más célra, hanem tartalékolják.

Felülvizsgálják a kialakult helyzetet

Mecséren is számos rendezvény maradt el: többek között a jótékonysági húsvéti locsolóbál, a sportmajális, az anyáknapja és a gyermeknap is.

– Ezek mindegyike fontos szerepet játszik a település életében. Sajnos a Ladikos Fesztivál is elmarad június 12–13-án. Egyelőre még számoljuk a rendezvényekre szánt összegeket, nyilván felül kell vizsgálnunk a kialakult helyzetet. Ez alatt az idő alatt azonban felújítottuk a játszóteret – mondta el a település polgármestere, Csaplár Zoltán. Hozzátette: a vírus miatt az összes nagyobb felújítást, beszerzést kénytelenek voltak leállítani, ami nem a mindennapi élet szükségleteihez tartozik.

Ladikos Fesztivál

– A Ladikos Fesztiválra is sikerült támogatást nyernünk, ez körülbelül 2,5 millió forint. Szeretnénk jövő évre aktualizálni. Ugyanez vonatkozik a falunapra is. A határainkon túli testvértelepülések kapcsolati pályázatán szintén nyertünk négy-ötszázezer forint körüli támogatást. Ezt szintén nem tudjuk jelenleg felhasználni, szeretnénk ezt az összeget is átvinni egy későbbi időszakra – fogalmazott a polgármester.