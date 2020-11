VÉDA traffipax kontra védőfal Győrben a Bárka utcában

A teljes szakasz mintegy harmadán, 282 méteren kezdődhet meg a hangelnyelő védőfal építése Győrben a Bárka utcában. A szeptemberi lakosság fórum óta kiderült: van, aki inkább a zajt választaná. Egyre inkább úgy tűnik, hogy nemcsak a csendet, de a nyugalmat is a VÉDA fix traffipax hozhatná el.

Az elmúlt két évtizedben egymás után emelkedtek ki a földből a családi és társasházak a Bárka utcában. A zajvédő fal nem tartott lépést az építkezésekkel, egyrészt azért, mert olyan szakaszok népesültek be, amelyeket korábban nem lakóövezetként tartottak nyilván, másrészt mert változtak a jogszabályok.

178-cal mérték be

A panaszok egyre csak szaporodtak, nem is alaptalanul. A nagy forgalmú Bárka utcán irdatlan a száguldozás, az autósok többsége 65–70 kilométer per óra feletti sebességgel hajt az ötvenes szakaszon, az egyik járművet 178-cal mérték be.

Ez volt a fő téma azon a szeptember közepén megrendezett lakossági fórumon is, amelyet azért hívtak össze, hogy a város vezetői és a szakemberek bemutassák a Szabadrév utcától a Hattyú utcáig terjedő, 700 méter hosszan, mindkét oldalon, 4–4,5 méter magasságban futó zajvédő fal terveit. Mintegy harmincan voltak kíváncsiak a részletekre. A fórumon elhangzott: akár novemberben megkezdődhet az első szakasz építése, a város elkülönített rá 100 millió forintot.

A Bárka utca északi oldalán kezdik a munkát

– Megszületett a döntés, a Penny Markettől kezdjük a munkát, elsőként 282 méter hosszan, a Bárka utca északi oldalán. A déli oldalon nincs teendő, vagy van már fal, vagy nincs beépített terület – tudtuk meg Máthé-Tóth Pétertől, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnökétől.

„A falat fabeton alkotja majd, a Szövetség utcában látható hasonló. Ahol indokolt a fényviszonyok és az átláthatóság miatt, üvegbetétet alkalmazunk.”

A szakember elmondta: a fórum óta több észrevételt kaptak. Az is kiderült, hogy nem mindenki szeretne zajvédő falat. Az utca déli oldalán, a Hattyú utcai körforgalom, illetve a Víztükör utca környékén élők közül páran azt mondják: tisztában voltak azzal, hogy zajos környékre költöznek, és nem szívesen mondanak le a gondozott környezet látványáról.

Pontos számítások

– Ilyen vélemény is van, amit figyelembe kell vennünk, de a zajvédő fal rendszert képez, pontos számításokon nyugszik – magyarázta Máthé-Tóth Péter,

hozzátéve: ezért is döntöttek egyelőre úgy, hogy a Penny Market hátsó telekhatára és a Víztükör utca közötti szakasszal kezdik a munkát. A kivitelezési költség belefér a keretbe, másrészt onnan nem érkeztek egymással ellentétes vélemények.

Fék a gyorshajtóknak

S itt lép a képbe ismét a VÉDA traffipax, amely a lakossági fórumon hangsúlyosan került szóba úgy is, mind az útkezelők által támogatott megoldás, amelynek megépítését a város újfent kezdeményezhetné az Országos Rendőr-főkapitányságnál. A berendezés nem rontaná a kilátást, és megregulázná a gyorshajtókat, így csökkenne a zaj is.