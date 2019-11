Vasgyűjtésből fejlesztenek a szanyi önkéntes tűzoltók

Erdélyben az ottani szakmai munkával ismerkedtek a közelmúltban a Szanyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. A Székely Lánglovag Találkozón vettek részt Gyergyóalfaluban.

Erdélyben jártak a közelmúltban a szanyi önkéntes tűzoltók. Szany testvértelepülésén, Gyergyóalfaluban vettek részt a VI. Székely Lánglovag Találkozón. A szanyiak régóta jó kapcsolatot ápolnak erdélyi tűzoltó barátaikkal, annak idején például egy tűzoltókocsit ajándékoztak nekik.

Funtek János, a Szanyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnö­ke elmondta: a lánglovag-találkozó verseny és képzési lehetőség is egyszerre. Gyergyóalfalu valamennyi testvértelepülése képviselteti magát a rendezvényen. A Rábaközből egy öttagú csoport vett részt az összejövetelen.

– Azon túl, hogy egyesületünk tagjai barátságokat kötnek az erdélyiekkel, szakmai szempontból is hasznos a találkozó – fogalmazott Funtek János. – Megismerhetik egymás technikáját, munkamódszerét és tapasztalatokat cserélnek egymással. Elméleti oktatás és gyakorlati bemutató is volt a programban, és büszkén mondhatom, hogy a szanyi küldöttség nagyon szépen, sikeresen szerepelt a testvérfaluban. Természetesen a szakmai foglalkozás mellett volt idejük megismerkedni Erdéllyel, a környékkel, a természeti értékekkel és az ottani vendéglátással. A kapcsolatunk egyébként már régóta tart az erdélyiekkel, ők is jártak már nálunk és néhány évvel ezelőtt egy tűzoltókocsival is tudtuk őket segíteni. Azóta persze sokat fejlődött az ő felszereltségük is.

Funtek János a szanyi önkéntesek „itthoni életéről” elmondta: jól felszerelt, tapasztalt tagságból álló csapat, amely gyakran vesz részt éles bevetéseken is. Jelenleg huszonöt tagja van az egyesületnek. Jórészt pályázatokból tartja fenn magát a szervezet, de van saját bevételük is.

– Minden évben megszervez­zük a községi vasgyűjtést. Ilyenkor a helyiek felajánlják a háznál összegyűlt, kidobásra kerülő vashulladékot, amit mi összegyűjtünk és értékesítünk. Milliós nagyságrendű bevételhez jutunk ily módon, amit fejlesztésekre tudunk fordítani – közölte Funtek János. – Az önkormányzat is segíti a munkát és igyekszünk kihasználni a pályázatokat is. Legutóbb 1,2 millió forintot nyertünk pályázaton felszerelésre. Mindenünk megvan tehát, ami a feladat ellátáshoz kell. A szanyi egyesület együttműködik a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, vonulós, azaz bevethető csoport a miénk. A szakmai munkát Szabó Balázs szervezi.