Városi ügyekben döntött a testület Csornán

A szenvedélybetegségek megelőzéséért indul pályázattal támogatott program hamarosan Csornán. A képviselő-testület csütörtöki ülésén hozott döntéseket e témában.

Ülésezett csütörtökön a csornai képviselő-testület. Döntött többek között az idei igazgatási szünetek időpontjáról. Eszerint 2020-ban a nyári igazgatási szünet július 20-tól augusztus 19-ig tart majd. A polgármesteri hivatalban a zavartalan ügymenet és a feladatellátás biztosított lesz ebben az időszakban, szerdánként ugyanis ügyfélfogadást tartanak dél­előtt és délután is.

A szünetek időpontjai

A téli igazgatási szünetet a december 28. és december 31. közötti időre rendelte el a képviselő-testület. Ezeken a napokon nem lesz ügyfélfogadás és a hivatal is zárva tart.

Felülvizsgálta a testület a roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodását. Ezt törvény írja le. A plénum abban maradt, hogy a megkötött szerződésben változtatásra nincs szükség.

A módosításról határoztak

A helyi építési szabályzat módosításáról is rendelkeztek a városvezetők. Két magánszemély kérésére indították meg az eljárást, egyeztetve az érintett tervezőirodával. A módosítás költségeit a kérelmezők vállalták magukra.

A drog fontos kérdés

Több napirend volt kapcsolatos a Szociális és Gyermekjóléti Központ 2019-ben elnyert „A szenvedélybetegségek megelőzése Csornán” című pályázatával.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közel 100 millió forintot biztosít a célokra. Most beszerzési eljárásokat zárt le a testület, így kiválasztották azt a céget, amely a képzési feladatok ellátását koordinálja a programban. Megtalálták az alkalmas vállalkozót a helyi drogstratégia és akcióterv elkészítésére, illetve kiválasztották az előadásokat, rendezvényeket megszervező társaságot is.

Az ülésen többször elhangzott, hogy nagyon fontos témáról van szó, hiszen a város is érintett, drogszempontból tranzitútvonalon fekszik.

Kicserélik a bútort a könyvtárban

Szó volt a városi felnőtt-, valamint gyermekkönyvtár bútorbeszerzéséről. A testület döntött arról, hogy melyik vállalkozástól rendeli meg a fejlesztést.

Az önkormányzat a „Kisvárosi könyvtár” mintaprogramban vesz részt.

A Nemzeti Kulturális Alap a program keretein belül 10 millió forint értékben nyújt támogatást a könyvtárnak bútorok, könyvtári eszközök beszerzéséhez.