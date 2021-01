Városfejlesztés terén nem ismernek kompromisszumot Sopronban

– Amikor kicsit több mint egy éve szövögettük a 2020-as terveket, nem így képzeltük el az esztendőt. A koronavírus-járvány egész Európára rárontott, nekünk is alaposan ki kellett mozdulni a komfortzónánkból, hogy fenn tudjuk tartani a város intézményeinek működőképességét – mondta Farkas Ciprián soproni polgármester, amikor arra kértük, értékelje az elmúlt esztendőt.

Százmilliós intézkedési csomag a vírus miatt

– Mi is korlátozó intézkedéseket hoztunk, hogy alacsonyan tartsuk a pandémiás görbét, az egészségügyi ellátórendszer megőrizze a működőképességét és minél kevesebben fertőződjenek meg. Márciusban százmillió forintos intézkedéscsomagot különítettünk el, ebből mintegy harmincmilliót az önkormányzat védekezéshez szükséges kiadásaira biztosítottunk. A Soproni Szociális Intézménynek ugyanennyit adtunk, hogy az idősotthonok lakóit és a szociális feladataikat el tudják látni. Ott ez a pluszforrás illetményemelést is tartalmazott. Szintén harmincmilliót kapott a gyermekkonyha, ahol csaknem százan dolgoznak, de mivel az iskolai étkeztetés szünetelt, nem volt bevételük. Ők kapták a feladatot, hogy ellássák meleg étellel az időseket. Ezeken felül támogattuk egy új mentőautó beszerzését is – mondta a polgármester, majd megköszönte, hogy a járványhelyzetben fegyelmezett, jogszabálykövető magatartást tanúsítottak a soproniak. Azt is elmondta, hogy még karácsony előtt harmincmillió forinttal támogatta a város a Soproni Gyógyközpontot, ezzel is szerették volna kifejezni tiszteletüket az egészségügyi dolgozók iránt és hozzájárulni a kórház többletköltségeinek a fedezéséhez.

Fejlődik Sopron

– Sopron a járványhelyzet ellenére is jelentősen fejlődik. Ebben nagy szerepe van a jelenlegi és a korábbi országgyűlési képviselőknek, valamint az előző polgármesternek, Fodor Tamásnak is. A Modern Városok Program keretében 2020-ban a belváros rekonstrukciója kiteljesedett, huszonöt homlokzat újult meg, köztük a várfal egy része is. Októberben újraszenteltük a város védangyaláról elnevezett Szent Mihály-templomot és átadtuk a Lenck-villát, ami a régi polgári Sopron patinájából és pompájából ad vissza a mának. December 16. történelmi dátum, Sopron ekkor kapcsolódott be a hazai gyorsforgalmi úthálózatba. Van ebben valami sorsszerű, hogy majd száz éve a Leghűségesebb Város címet kaptuk a nemzettől, most pedig ezt az utat. Az első világháborút követően Sopron elvesztette vármegyéjének kétharmadát és ezáltal százéves karanténba került. A gyorsforgalmi út ezt a karantént szünteti meg mind a turizmus, mind pedig a gazdaságfejlesztés területén. Ez az út számunkra a fejlődés útja – sorolta az eredményeket Farkas Ciprián. Hozzátette, épül az uszoda, amely felhelyezi a várost a hazai és nemzetközi vizes sportok térképére. Végéhez közeledik a Várkerület felújításának második üteme, az utat már átadták a forgalomnak, a kivitelező még apróbb igazításokat végez. Ez a szakasz is olyan lesz, mint a már elkészült részek: biztonságosabb a gyalogos- és kerékpáros-forgalom, nagyobb a zöldterület mértéke. A polgármester az eredmények és sikerek között a 2020-ban indított 1,5 milliárdos útfelújítási programot is említette, ami 2021-re is áthúzódik. Az Árpád utcai parkolóház építése szintén jól halad, 2021 őszén vehetjük majd birtokba a 240 új parkolót és kulturáltabb lesz a környezet is.

Többet adott magából a város, mint amit kapott

– Városfejlesztés tekintetében nem ismerünk kompromisszumot, mert Sopron az elmúlt száz évben többet adott magából, mint amit kapott. Ezekkel a fejlesztésekkel a mérleg nyelve talán most egyensúlyba billen – jelentette ki a polgármester, nyomatékosítva, hogy a beruházások 2021-ben is folytatódnak. A Fertő-parton kezdetét veszi Magyarország legnagyobb léptékű turisztikai fejlesztése, ennek vonzerejét az elkészült M85-ös is fokozza. Szeretnék elkezdeni a piac épületének felújítását, ami társasházként működik, ezért az év első heteiben összehívják a tulajdonosokat, hogy velük közösen valósítsák meg a terveket. 1,5 milliárd forintot szánnak rá. Kormányzati forrásból Rendészeti Integrált Központ épül a Táncsics utcai volt 48-as laktanya területén. Sopron lesz az első magyar város, ahol közös helyszínen működik majd a rendőrség, a katasztrófavédelmi kirendeltség és az alkotmányvédelmi hivatal. Már zajlik a múzeumnegyed építése, a Szarvkői utcában és az Anger-réten pedig bölcsődefejlesztések lesznek. Hamarosan inkubátorház épül és az önkormányzat az állammal közösen fogja működtetni az ipari parkot. Folytatódik az M85-ös út építése, a gyorsforgalmi 2024 III. negyedévére éri el a magyar határt. Ezzel együtt épül az északnyugati összekötő út is, ami az Ágfalvi utat kapcsolja össze a gyorsforgalmival. Így jön létre Sopron körül a város belső úthálózatát tehermentesítő körgyűrű.

– Évszázados viszonylatban is példátlan fejlődési pályán van a város. Hisszük, hogy a legszebb napjaink előttünk vannak, már nagyon közel. Azon dolgozunk, hogy ezt mihamarabb elérjük – mondta Farkas Ciprián, aki végezetül sikerekben gazdag, boldog új évet kívánt.