Várják az első kapavágást Bezenyén

Fontosak a pályázatok, a beruházások, de az emberek a legfontosabbak, legyenek idősek vagy fiatalok, egészségesek vagy betegek, magyarok vagy szlovákok – vallja Márkus Erika, Bezenye polgármestere, akit a megválasztása óta eltelt időszak feladatairól és a Fakt AG-­beruházásról is kérdeztünk.

– A nagy munka beindult, ahogy átvettük a hivatalt. Új képviselő-­testület állt fel. Mire megkezdtük az ismerkedést az emberekkel, a feladatokkal, itt volt a koronavírus-járvány. Két hétig a teendőkben a hivatali munkatársaimmal álltunk helyt, azután több önkéntes csatlakozott hozzánk. Mindent felülmúló összefogás alakult ki – avat be Márkus Erika, Bezenye polgármestere. Szerinte az elmúlt néhány hónap alatt sokkal jobban megismerhették a falubelieket, mint egyébként arra „békeidőben” lehetőségünk lett volna. A korábban az egészségügy területén szerzett tudását, tapasztalatát a járvány idején kamatoztatni tudta.

Az Aqua Kft. lehet a szolgáltató

A településvezető elmondta, elsőként a falu szépítésébe kezdtek. Rendbe tették a közterületeket, a temető környezetét. Az elmúlt időszak pályázatírással is telt. Márkus Erika örömmel számolt be arról, hogy a Magyar Falu Programban 1,1 millió forintot nyertek orvosi eszközökre. Így a helyi egészségügyi alapellátás egy EKG-készülékkel, csecsemő- és gyermek-hallásvizsgálóval, magzati szívhangvizsgálóval és egy laptoppal gazdagodhat. A tájház és a kultúrház felújítására is beadtak pályázatot. Utóbbinál a tető beázik, javítani kell, a homlokzatot és a bejáratot is korszerűsítenék. A Kossuth utcát szintén pályázati forrásból újítanák fel. Új szociális rendeletet alkottak, bővítve az igénybe vevők körét. Közben tárgyalásokat folytatnak arról, hogy a település leváljon a Pannon-Víz szolgáltatási területéről és az Aqua kft. legyen az új szolgáltató (a térségben egyedüliként maradtak a győri szolgáltatónál). Az iparipark-beruházás is a lezárási fázisához érkezett: ott négy, mintegy ötezer négyzetméteres telket kínálnak eladásra.

Elfogadták a gazdasági programot

– Június 30-án fogadtuk el a falu gazdasági programját. Szeretnénk erősíteni a gazdaságot, melyre jó lehetőség az ipari park. Fejlesztenénk az idegenforgalmat, az ökoturizmust, kialakítanánk a település turisztikai arculatát, a helyi sajátosságok figyelembevételével. Fontos a közterületeink, a temető szépítése is. Egy hónapja megalakult a polgárőrség, és egy önkéntes tűzoltócsapatot is szeretnénk létrehozni. A tervek közt szerepel a tűzoltószertár felújítása. A papréti háziorvosi ellátást is szeretnénk átszervezni, ezért egy falubuszra pályázunk, mely Bezenyére vagy Mosonmagyar­óvárra vihetné a betegeket, valamint Paprétről a gyermekeket a bezenyei óvodába és iskolába tudnánk szállítani. A júniusi testületi ülésen megalkottuk a Bezenye Díszpolgára és a Bezenye Községért elismerések adományozásáról szóló helyi rendeletet – sorolta a faluvezető.

Számítanak a Fakt Ag támogatására

Hozzátette, nagy várakozással néznek a Fakt AG kertészeti beruházása elé, s bíznak annak mielőbbi megvalósulásában.

– Egy ilyen mezőgazdasági beruházásnak van létjogosultsága, és ehhez a lehető legjobb helyet találták meg. Várhatóan jövő évben már az első kapavágást is elvégzik. A vállalkozás és a két érintett önkormányzat között a tárgyalások megindultak. Most telekadót fizetnek, de számítunk a támogatásukra, hiszen várhatóan a hegyeshalmi és bezenyei iskola és óvoda fogadja majd az oda költöző családok gyermekeit – hangsúlyozta Márkus Erika, megjegyezve, hogy az ipar­űzési adó sorsáról még korai beszélni.