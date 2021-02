Varga Olivér: a Széchenyi-egyetemen a való élet kihívásaira készítenek fel

Egyedülálló tudás, támogató mentortanár, versenyképes diploma, karrier és nem utolsó sorban értékes barátságok – Varga Olivér frissdiplomás okleveles építőmérnök elmondása szerint elhivatottsága mellett ezt mind a győri Széchenyi István Egyetemnek köszönheti. Azt is elárulta, szerinte mi az a legfontosabb készség, amivel egy mérnök érvényesülhet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Varga Olivér, a Széchenyi István Egyetem kiváló építőmérnöke az országban szinte egyedülálló tudásra tett szert azáltal, hogy a győri szerkezet-építőmérnöki mesterképzés mellett elhelyezkedett egy mérnöki irodában, a Geoplan Kft.-nél, ahol szélesítheti ismereteit. Mint mondja, aki az építőparban képzeli el a jövőjét, tanul és eltökélt, bőven válogathat a lehetőségek közül.

„Mindig céltudatos voltam, középiskolának is tudatosan választottam a győri Hildet, s utána nem volt kérdés, hogy a Széchenyi István Egyetemre jelentkezem. Már az alapképzés második éve után szakmámnak megfelelő állást kaptam. Úgy látom, fontos tapasztalatot szerezni a tanulmányok mellett. Ugyanakkor nagyon örültem, hogy az egyetemen hangsúlyt fektettek a csapatmunkára, a közös projektfeladatokra, hiszen a való életben egy mérnök csak csapatmunkával képes érvényesülni. Pozitív, hogy a Széchenyin a való élet kihívásaira készítik fel a hallgatókat” – elevenítette fel Varga Olivér, aki a napokban záróvizsgázott a mesterképzésen, s úgy tervezi, a jövőben a doktori iskolába is jelentkezik, hogy elmélyítse az eddig megszerzett komplex tudását. Mindenképpen Győrbe jelentkezne, hiszen itt otthon érzi magát.

A kiválósági ösztöndíjat és a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat kétszer is kiérdemlő tehetségre már alapképzésen felfigyeltek oktatói. „Támogatásukat és figyelmüket kiváltságként éltem meg, mégis ez egyfajta elvárást is jelentett számomra. Azonban főként motivált, hogy mindig a legjobbat hozzam ki magamból. Örülök, hogy oktatóim közül dr. Szilvágyi Zsolt is mellém állt, s személyében mentorra találtam. Ő ajánlotta fel számomra az egyik álláslehetőséget is a Geoplan Kft.-nél, amelyre boldogan mondtam igent, hiszen számomra fontos volt, hogy családias légkörben, profi kollégákkal induljon a karrierem, s nagyobb volumenű projekteken is dolgozhassak” – mondta a kiváló mérnök.

Nem ritka, hogy mentora és közte téma a Széchenyi-egyetem és az ott megélt élmények. „A hivatásunk mellett ez is összeköt mentorommal. A szaktársak, a közösség az, amire mindig szívesen fogok visszaemlékezni, ha a Széchenyi-egyetemre gondolok. A csoportmunkáknak is köszönhetően kiváló embereket ismerhettem meg az ország minden tájáról. Velük a jövőben emberileg és szakmailag is számíthatunk egymásra, ami igazi érték szerintem” – nyomatékosította Varga Olivér.