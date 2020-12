Váratlan tragédia Gönyűn – Dávidot nem ölelhette meg az édesapja

Ha kívülről néznénk, hogy hol lakik Pap Marietta és a tizenegy hónapos Dávid, nem tudnánk, hogy probléma lehet az életükkel, hiszen szép házban élnek. A kétségbeesés kívülről nem látható. Érkezésünkkor éppen felébredt a kis Dávid. Kinyitotta a szemét, ránk is mosolygott. Érdeklődéssel nézte, kik érkeztek az ő kis világába. Édesanyja csak január végére várta, de előbb érkezett. Január 5-én ugyancsak sietve jött erre a világra, de édesapjával már így sem találkozhatott.

Nagyon pici volt, 43 centiméterrel és 1700 grammal született, alig öt héttel azután, hogy édesapját eltemették. Ő már nem érhette meg, hogy a karjaiban tarthassa, pedig nagyon várta az érkezését.

– Szó szerint egyedül vagyunk. Októberben tudtuk meg, hogy a párom beteg, és gyors lefolyású daganatos betegségben novemberben elhunyt. Harminckilenc évesen gyakorlatilag pár hét alatt vitte el őt a betegség. Mint derült égből villámcsapás, úgy ért minket. Nagyon megviselt ez az időszak, nagy volt a stressz, ezért is érkezett előbb Dávid – mesélte az édesanya, aki két hét kórházi tartózkodás után hozhatta haza kisfiát az üres, immár családfenntartó nélkül maradt házba.

A párja halálával nem maradt jövedelmük. A családi pótlékból és a gyedből 105–110 ezer forint jön össze, abból gazdálkodhat egy hónapban Marietta.

„Összetartó közösség ez a falu. A páromat nagyon sokan ismerték, szerették. Sok segítséget kapok. Az önkormányzat is támogatott rendkívüli segéllyel, tartós élelmiszerrel. Minden segítségért nagyon hálás vagyok. Dávid szerencsére egy percig nem szenvedett hiányt semmiben”

– mondta könnyes szemmel Marietta, majd folytatta: – Szerencsére a párom házában tudunk élni, a hagyatéki eljárás azonban még nem fejeződött be.

Nagyon jól szigetelt a ház, így a lakás rezsije nagyjából 50 ezer forint. A mindennapi életre nagyon szűkösen futja, a váratlan kiadásokra már nem telik. Amíg a hagyatéki eljárás nem zárul le, addig Pap Marietta és a kisfiú sorsa bizonytalan. A rezsit fizetni kell, a házat fenn kell tartani, élni kell.

Marietta megrendülten és hálásan vette át az alapítvány támogatását, amely egy leheletnyi megkönnyebbülést jelent a mindennapok szorongató anyagi helyzetében. Rendezni tudja befizetetlen csekkjeit, és félre is tud tenni egy picit belőle a váratlan kiadásokra és a közelgő hagyatéki eljárásra is. Marietta úgy tudna igazán segíteni magukon, ha el tudna menni dolgozni, de a baba mellett nem egyszerű ezt megoldani. Ezért úgy gondolja, ha Győrben lakhatáshoz jutna a picivel, akkor könnyebben találhatna munkát, amivel el tudná tartani magukat.

A Jóakarat hídja

Tovább építhetjük a Jóakarat hídját olvasóinkkal, hogy szebbé tegyük azok karácsonyát, akik nélkülöznek. Támogatásaikat továbbra is köszöni és fogadja a Lapcom Média Alapítvány (számlaszám: 12096705-01312657-00100008). A kuratórium minden kérelmet elbírál, és lehetőségeihez mérten segít. Várjuk azok jelentkezését is, akik rászorulnak a támogatásra. Levélcímünk: Kisalföld-szerkesztőség. 9021 Győr, Újlak utca 4/A. A borítékra kérjük, írják rá: Alapítvány. Kérésüket e-mailben az [email protected] címre is eljuttathatják.