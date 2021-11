Vándorkiállítás mutatja be az evangélikus iskolák természettudományos nagyjait a Líceumban

Tudósokat nevelő iskolák – ez is lehetne annak a vándorkiállításnak a címe, ami a soproni Líceum tetőtéri termében nyílt meg.

Mi a közös Szentágothai Jánosban, Gombocz Endrében, Mikola Sándorban, Hermann Ottóban, Rátz Lászlóban vagy a Nobel-díjas Wigner Jenőben és Harsányi Jánosban? Az, hogy mindnyájan – és még sokan – evangélikus iskolában tanultak, illetve többen tanítottak is. Egy új kezdeményezésnek köszönhetően most vándorkiállításon nézhetik meg az evangélikus oktatási intézmények közösségei, mennyi tudóst neveltek ki az évszázadok alatt ezek az iskolák. S nevelnek majd a jövőnek is…

– A látottnál is több molino lenne itt a falak mentén, ha az elcsatolt országrészek evangélikus intézményeit is sorra vennénk. De még így is van itt bőven olvasni- és látnivaló. Meglepően sok természettudományokban elismert tudóst adtak ezek az iskolák a világnak – mondta a kiállítás csütörtöki megnyitóján a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium igazgatója, Tölli Balázs. Az intézményeket bemutató tíz roll up Kőszegről érkezett Sopronba, s innen is továbbutaznak majd.

A licistákat persze a soproni gimnázium érdekelte a legjobban, és gyorsan felfedezték iskolájuk nevét más intézmények molinóin is. Hiszen Rátz László vagy Vermes Miklós például a soproni evangélikus gimnáziumban érettségizett, de a fővárosi Fasori iskola büszkeségtábláját is erősítik, miután éveken át oktattak az intézményben.

– Az is eltölthet bennünket büszkeséggel – hívta fel a diákok figyelmét az igazgató -, hogy ebben az evangélikus iskolai hálózatban mi vagyunk a legnagyobb múlttal rendelkező gimnázium. A kőszegi, a fővárosi Fasori és a Deák téri, a kiskőrösi, a szarvasi, a nyíregyházi és a bonyhádi gimnáziumok később kezdték működésüket. De nem csak ez okozza, hogy az itt bemutatottaknál sokkal több tudós is felkerülhetett volna ezekre a roll up-okra. Itt most csak a leghíresebbek kaphattak helyet, s lám, ők is milyen sokan vannak – mutatott körbe Tölli Balázs a teremben.

S valóban, a magyar természettudomány legnagyobbjai néznek vissza a kiállításon a diákokra: Hermann Ottó természetkutató, dr. Szentágothai János Kossuth-díjas anatómus, Gombocz Endre botanikus, Thirring Gusztáv földrajztudós, Mikola Sándor fizikus, Kresz Géza orvos, a magyar mentésügy megalapítója, Kandó Kálmán mérnök, Rátz László matematikus, Vermes Miklós fizikus, a Nobel-díjas Wigner Jenő fizikus, Harsányi János közgazdász, és még sokan mások. Külön öröm a kiállítás megtekintői számára, hogy XXI. századi tudósok, és nők is helyet kaptak a természettudományos büszkeségtáblákon. Ez a legjobb üzenet: az evangélikus iskolák minőségi oktatásának bizonyítékai. S azok a diákok, akik ma nézik a portrékat, úgy érezhetik, egyszer, egy jövőbeli kiállításon ők is ott lehetnek majd a legnagyobbak között…