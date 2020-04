Van, ahol esnek az albérletárak – Sopronból sokan visszaköltöztek a déli, keleti országrészbe

Az albérleti piacot az elmúlt 4–5 év során az országon belüli vándorlás, a városi munkalehetőségek bővülése fűtötte. A nyugati országrész különösen vonzó volt, mivel napi ingázással elérhető Ausztria. A járvány hatással lehet a bérleti díjakra – hogy miként, arról szakértőket kérdeztünk.

– Rövid távon nem várjuk az albérleti piac összeomlását, hiszen mindenki abban reménykedik, a változások átmenetiek lesznek. Azonban aki nem kap fizetést kényszerű szabadsága vagy munka alóli felmentése időszakára, az nem lesz képes több hónapra fizetni az albérletét. Az elmúlt hetekben egyre több kiadó albérlet jelent meg a kínálatban, emiatt tíz-tizenöt százalékkal csökkentek az árak – összegezte a Kisalföld kérésére összeállított tanulmányának tanulságait az Otthon Centrum országos ingatlaniroda.

Budapesten elsősorban a turisztikai célra kiadott ingatlanok szabadultak fel és jelentek meg a hosszú távú bérleti piacon. Győrben és Sopronban ez nem meghatározó. A szakértő hozzátette, sok függ attól, hogy a bérlők miként reagálnak a foglalkoztatási helyzet megváltozására.

Tavaly Győrben egy átlagos 50 négyzetméteres téglalakást havi 115 ezer, egy panelt 90 ezer forintért lehetett kiadni, Sopronban is valamivel 100 ezer forint felett voltak az árak. Az idei év első három hónapjában nem emelkedtek a bérleti díjak, Győrben enyhe csökkenés, Sopronban stagnálás volt (lásd grafikon).

Csökkentést várnának

Gaál Tamás egy győri albérletes csoport adminisztrátora. Szerinte még nem érezni a járvány hatását, napi 20–25-en keresnek albérletet a csoportban.

– Százezer forint körül már lehet találni albérletet, de nem ritka a 120–150 ezer forintos lakásár sem. Egy másfél szobás, komfortosabb panel ára százezer forint – fogalmazott. Esetenként vannak kiadó szobák, ezek ára 50 ezer. Hozzátette: a csoportban sokan írnak be, hogy azt várják, a járvány miatt a bérbeadók csökkentsék az árakat.

Óvár kivár

A mosonmagyaróvári HIT Real ingatlanirodánál úgy tájékoztatták lapunkat, hogy a városban van albérlet, amelynek osztrák, német tulajdonosa otthon ragadt, a határzár így is érinti a város albérletpiacát. A szintén mosonmagyaróvári Hello Home egyik vezetője, Mazán Márió arról beszélt lapunknak, hogy a piac kivár: – Internetes és telefonos megkereséseink a korábbi töredékére estek vissza. A városban sok lakást Ausztriában ingázók béreltek, ők hamar visszatérhetnek, és az idénymunkások megjelenésére is számítunk. Reményeink szerint ez a két csoport hamar újraindíthatja a piacot, de jósolgatni most nem mernénk.

Sopron reménykedik

Varga Zoltán, a soproni Openhouse ingatlaniroda vezetője a Kisalföldnek elmondta: Sopronban máris csökkent az albérletek ára, mert nőtt a kínálat. Egy átlagosnak mondható kétszoba-hallos panellakás havi bérleti díja az eddigi száztíz-százhúszezer forintról kilencven-százra ment vissza. – Egyrészt az elmúlt hetekben sokan hazaköltöztek a keleti és déli országrészbe, másrészt az Ausztriában dolgozó magyarok közül többeket elbocsátottak, és Magyarországon is érezhető a munkanélküliség növekedése – elemezte a soproni ingatlanos.