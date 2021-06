Utolsó társulati ülésén búcsúzott Győrtől Forgács Péter – fotók

Rendhagyó évadzáró társulati ülést tartottak a Győri Nemzeti Színházban. Forgács Péter igazgató értékelte a félbeszakadt évadot, majd elbúcsúzott tizenkét év után a társulattól.

Egy év kihagyás után ismét megtelt a Győri Nemzeti Színház nézőtere az intézmény dolgozóival. Az ülés azért is különleges volt, mert igazgatóváltást hozott az évad vége. Forgács Péter színházigazgató értékelte az elmúlt esztendőt, majd kiosztották az örökös tagságokat.

Oklevelet vehetett át Szilliné Orlovits Magdolna zenekari tag, Szakács Szabolcs gépész és dr. Tamás László fül-orr-gégész, akire a járványhelyzetben mindig számíthatott a társulat. Vastapssal köszöntötték Bede-Fazekas Csabát, a Kossuth-díjas operaénekest, akit a napokban a Halhatatlanok Társaságába választottak.

Köszönet

A rendezvényen részt vett dr. Dézsi Csaba András polgármester is, aki elmondta, reméli, minél előbb újra a színpadra állhatnak a színészek és a közönség a nézőtérről csodálhatja a színészi játékukat. A búcsúzó igazgatónak megköszönte a színházban végzett munkáját és mindazt, amit 12 év alatt Győr kultúrájáért tett.

Emlékek

– Szerintem nem rendkívüli ez a társulati ülés, hiszen igazgatók jönnek-mennek, ez a rendje a dolognak. Nagyon jó tizenkét év volt veletek, köztetek! – kezdte beszédét Forgács Péter. A színházigazgató visszaemlékezett a Margitszigeten játszott Elisabeth előadásra és a városmajori színpadon elő- adott Váratlan vendég darabra is. Bizakodva állt a győri színház a 2020/21-es évad előtt, amelyben először mutatták be élőben a nyolc előadást is megért Hőstenort, majd a maszkban játszott Menyasszonytáncot, a Leánder és Lenszirom mesejáték pedig csak a premierig jutott. Folyamatosan próbáltak, év közben elkészültek a darabok, a díszletek és a jelmezek is, de nem mutathatták be nagyközönség előtt. Online előadásokat hirdettek, összesen 60 alkalommal streameltek, melyre 3482 jegyet váltottak a nézők. Volt, aki az Egyesült Államokból, Angliából, Ausztráliából és Madagaszkárról csatlakozott a közvetítésekhez.

Forgács Péter visszaemlékezett a Kék, kék, kék című tragikomédia januári filmvetítésére, amelyen a győri társulat színészei és munkatársai több héten át dolgoztak az Olimpiai Sportparkban. A tévéfilm utómunkálatai javában zajlanak, végleges formájában ősszel a televízióban láthatja a nagyközönség. Az évadzárón egyperces néma csenddel emlékeztek meg az elmúlt egy évben elhunyt kollégákról: Baranyai Ibolya színésznőről, Horváth András főmérnökről, Vass András színészről és Orbán István műszerészről. Az igazgató szólt arról is, hogy a koronavírus közel 80 színházi munkatársat fertőzött meg, voltak, akik súlyosabb tünetekkel kórházba kerültek.

Mindenki felépült

– Szerencsére mindannyian felépültek a betegségből. Hála és köszönet ezért dr. Tamás László fül-orr-gégésznek, akire a járványhelyzetben mindig számíthatott a társulat – emelte ki Forgács Péter, aki idén az örökös tagságért járó oklevelet is átnyújtotta a meghatódott orvosnak. – Néhány évvel ezelőtt kaptam Kisfaludy-díjat, amit most sikerült megszolgálnom. Szeretem a színházat, ha tehetem, minden előadást megnézek. Viszont elég furcsa a színpadon állni, a nézőtéren nekem komfortosabb – fejtette ki dr. Tamás László.

– Szép tizenkét év volt, köszönöm mindenkinek a munkáját. Szomorú vagyok, de az élet megy tovább, sok színházba hívnak, sőt, úgy látszik, átnyergelek a filmszakmára. Kívánom, hogy a következő két év is olyan sikeres legyen, amilyen az elmúlt tizenkettő volt – köszönt el Forgács Péter igazgató, akit felállva, vastapssal búcsúztatott a színház társulata. Szép tizenkét év volt, köszönöm mindenkinek a munkáját.