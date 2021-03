Utolsó szakaszba ért soproni Szent Orsolya-gimnázium felújítása

Jól haladnak a munkálatok a soproni Szent Orsolya-gimnázium felújításának utolsó ütemében. Az épület kívül-belül megújul a következő évre, mely az intézmény alapításának 275. évfordulója is egyben.

A soproni Szent Orsolya-iskola alapterületét és létszámát tekintve is a város legnagyobb, köznevelési intézménye, ahol óvodáskortól érettségiig katolikus környezetben nevelik a gyerekeket. A régió egyetlen tizenkét évfolyamos intézményét a város is magáénak érzi. Épületeinek felújítására az elmúlt években közel hárommilliárd forint támogatást nyertek kormányzati forrásból. Tavaly fejezték be az Orsolya téri épületszárny felújítását. A szárny két udvarán kialakítottak egy tornatermet és egy aulát, így összesen csaknem ezer négyzetméterrel növekedett az intézmény lefedett területe. Miután a diákok szeptemberben birtokba vették az épületet, utolsó ütemébe lépett a fejlesztés, a Széchenyi tér felőli Horváth-ház felújítása pedig még jelenleg is javában zajlik.

– A pincétől a padlásig terjedő, teljes körű felújítás során az épület új külső és az Orsolya téri épülethez hasonló belső burkolatot kap. Korszerűsítjük a vizesblokkokat, az erős- és gyengeáramú hálózatot és a nyílászárókat is. Megújulnak a tantermek, a közösségi terek és a közlekedők, például a Horváth-házat a Szent Orsolya-gimnáziummal összekötő Cifra folyosó is. Az épületszárny udvarának egyharmadát már elfoglalja a pincére és a földszintre is kiterjedő új, modern főzőkonyha és százhetven fő befogadóképességű étterem, melynek működését a két szintet összekötő étellift is segíti majd – tudtuk meg dr. Kovács Andrástól, az iskola igazgatójától.

A beruházás részeként felújítják az épület Várkerületre nyíló történelmi kapualját is.

– A gyerekek biztonságos közlekedésének érdekében ide helyezzük át a portát és a gyalogosbejáratot is a munkálatok befejezése után – mondta az igazgató. A korábbi díszterem méretét több helyiség összevonásával megnövelték, a helyén háromszáz néző befogadására alkalmas, színpaddal és látványtechnikával ellátott színháztermet alakítanak ki.

A tavalyi tanévet a munkálatok miatt néhány osztály az Alkalmazott Művészeti Intézet korábbi, Deák téri épületében kezdte meg. Kovács András elmondta, az iskola fenntartója, a Győri Egyházmegye szeretné, ha véglegesen használatba vehetnék azt az épületet is. A Soproni Egyetemben partnerre találtak, így kormányzati közreműködéssel hamarosan meg is egyezhetnek az átvételről.

– Nem titkolt célunk, hogy a 2022/23-as tanévben, intézményünk alapításának 275. évfordulóján már korszerűbb, de patináját megőrzött épületekben kezdhessük meg a tanítást – tette hozzá az iskolaigazgató.