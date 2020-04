Utolsó járatról kellett leszállniuk Sopronban, mert nem volt elővételes jegyük

A késő esti, utolsó járatról tessékelt le a sofőr egy fiatal párt a Sopron–Kapuvár között közlekedő autóbuszról, mert nem volt elővételben váltott jegyük. A Volán azt mondja, sokszor meghirdették, hogy a járványhelyzet miatt a buszvezetőnél nem vehető menetjegy.

– Aznap 22 óra 40 perckor a soproni Csengery úti helyközi buszmegállónál több ember szállt fel a Kapuvárra tartó utolsó járatra, köztük egy fiatal pár – mesélte egy bérlettel utazó szemtanú. – Jelezték, hogy jegyet vennének. A sofőr közölte, hogy csak online tudnak jegyet váltani, nála nem, ezért szálljanak le a buszról. Utolsó járat volt, elmondták, hogy világjárvány van, minden zárva, nem tudnának hol éjszakázni. A sofőr egyre csak hajtogatta, addig nem indul el, amíg fent vannak a buszon. Patthelyzet alakult ki, végül a buszvezető rendőrrel fenyegetőzött, ami megtette a hatását, leszálltak. De a sofőr miért nem tudott emberséges lenni, s a rendkívüli helyzetben eltekinteni a jegyvásárlástól? Hiszen szerették volna megváltani – vetette fel a szemtanú.

Megkerestük a Volán kommunikációs igazgatóságát, hogy mi módon lehetne elkerülni az ilyen helyzeteket.

Válaszukban közölték: az autóbuszon történő jegyvásárlást a sofőrök és az utasok egészségének védelmében függesztették fel átmenetileg. A mobiljegy bevezetéséről szóló közleményüket több mint száz helyen időben megjelentették. A változásra az autóbuszok ajtaján és az autóbusz-állomásokon kihelyezett plakátokon is felhívják a figyelmet. Létrehozták a volanbusz.hu/hu/koronavirus/ oldalt, ezen naprakész információk olvashatók az autóbuszjáratok, továbbá a jegy- és bérletváltás szabályainak változásairól is. Facebook-oldalukon videón mutatják be a mobiljegy megvásárlásának gyakorlatát.

– Jegypénztárainkban, vi­­szonteladóinknál, automatáinkból és a volanbusz.hu weboldalon továbbra is megválthatók előzetesen a menetjegyek. Kérjük utasainkat, hogy a koronavírus terjedésének lassítása érdekében maradjanak otthon, és csak a legszükségesebb esetekben vegyék igénybe a tömegközlekedést – hívták fel a figyelmet az illetékesek.