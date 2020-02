Útfejlesztést terveznek az alsó-Szigetközben

Alsó-szigetközi elkerülő út megépítésének előkészítését kezdeményezte a megyei közgyűlés pénteki ülésén.

Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő és az alsó-szigetközi településvezetők javaslatára a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés pénteki ülésén a képviselők elfogadták azt a határozatot, mely a településeket elkerülő, jövőbeli közút megépítéséhez szükséges előkészítő munkák mielőbbi elkezdését szorgalmazza.

A szigetközi falvak ugrásszerűen megnövekedett népesedési hullámát a közúti és egyéb infrastruktúra az utóbbi években semmilyen mértékben nem követte. Az útvonalon jelentősen megnövekedett a forgalom, csúcsidőben rendszeressé váltak a dugók, a hullámokban érkező torlódás pedig Győrben is fennakadást okoz. A mostani helyzet egyrészt az alsó-szigetközi településekről ingázóknak okoz mindennapi nehézséget, másrészt a határozat figyelembe veszi a közút mellett élő polgárok biztonságos és élhető hétköznapjai megteremtésének szempontjait is.

A 2×1 sávosra tervezett, mintegy 12 kilométer hosszú út Dunaszeget, Győrladamért, Győrzámolyt és Győrújfalut elkerülve Vámosszabadi Szitásdomb lakóparknál kapcsolja be a településeket a 14-es útra.

Az elkerülő megépítésével élhetőbbé válhatnak a települések, a járműtömeg megosztható, szétterelhető lenne, és kiszámíthatóbbá válna a győri forgalmi hatás is.

Németh Zoltán hangsúlyozta, az érintett települések polgármestereivel többször is előkészítő megbeszéléseket folytatott, hogy a leendő út nyomvonalát közösen rögzítsék a megyei rendezési tervben. ˝Már most olyan tervezet előkészítésén dolgozunk, melyben az elkerülőre a lehető legjobb módon csatlakozhatnak rá a települések, s ez az érintett falvak további bűvölését, fejlődését is szolgálja majd. Érdemes hosszútávon gondolkodva terveznünk, hiszen egy ilyen beruházás elkészülése akár 10 évbe is telhet. Ezért fontos, hogy szorgalmazzuk az előkészítést˝ – tette hozzá a megye elnöke.

Pénteken a közgyűlés egyhangúan felhatalmazta Németh Zoltánt, hogy a kezdeményezést továbbítsa a közlekedési szaktárca és más, érintett szervezet felé, sürgetve a javasolt útvonal előkészítésének mielőbbi megkezdését.